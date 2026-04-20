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El ejército israelí ha abierto una investigación después de que se compartiera en las redes una fotografía que muestra a un soldado israelí dañando una estatua de Jesucristo crucificado en el sur del Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel mencionaron que "tras la finalización de un examen inicial (...) se determinó que la fotografía muestra a un soldado de las FDI operando en el sur del Líbano”.
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