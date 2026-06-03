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Mérida, Yucatán. - Las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún se encuentran sin acceso de manera temporal debido al mal tiempo.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que las zonas arqueológicas de Yucatán, como Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún, permanecen cerradas de manera temporal, debido a condiciones meteorológicas y a las lluvias intensas que han caído en la entidad.
El INAH indicó que la decisión fue tomada "como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de visitantes, personal y comunidades".
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Instó a pobladores y a turistas a mantenerse atentos a la información oficial y atender las indicaciones de las autoridades.
La zona arqueológica de Chichén Itzá apenas reabrió el pasado lunes a los visitantes, luego de que artesanos mantuvieron cerrado el recinto durante dos semanas por desacuerdos con autoridades federales y estatales.
Esta decisión continuará de acuerdo a la situación climatológica.
Lluvias inundan cenote
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Debido a que las intensas lluvias que han azotado a la entidad, el Comité Ejidal de la comisaría meridana de Noc-Ac anunció el cierre temporal de su parador turístico, donde se encuentra un cenote que recibe un gran número de visitantes y buzos.
Los ejidatarios tomaron esta medida por motivos de seguridad, debido a que las precipitaciones de los últimos días provocaron un incremento considerable en el nivel del cuerpo de agua.
Las condiciones actuales de inundación en el cenote representan un riesgo latente para la integridad de los visitantes locales, nacionales y extranjeros.
Por tal motivo, se ha suspendido todo tipo de actividad recreativa y de nado en el sitio. Se espera que las condiciones meteorológicas mejoren y el agua retorne a sus niveles normales de operación en las próximas semanas.
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dmrr/cr
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