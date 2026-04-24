La industria de dispositivos médicos en Baja California consolidó una plantilla laboral de más de 100 mil trabajadores distribuidos en 100 empresas, tras la inauguración del tercer edificio de la compañía Intuitive en Mexicali.

“Baja California es hoy un referente internacional en manufactura avanzada e innovación tecnológica", dijo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La nueva instalación de la empresa de origen estadounidense cuenta con una superficie de 440 mil pies cuadrados. El complejo integra sistemas automatizados y tecnología de última generación para la producción de instrumentos quirúrgicos robóticos destinados a mercados internacionales.

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Intuitive expande operaciones: manufactura robótica desde Mexicali

La planta de Mexicali, que opera desde 2008, es responsable de fabricar más del 95 por ciento de los instrumentos utilizados en el sistema quirúrgico da Vinci. Estos productos se exportan actualmente a hospitales en más de 70 países.

La apertura del nuevo edificio fue encabezada por representantes del gobierno estatal, como la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario estatal de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, y directivos globales de la empresa, como el director ejecutivo de la empresa, Dave Rosa.

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JACL/bmc