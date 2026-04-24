Más Información

Maru crea unidad para investigar CIAgate; descarta dar más declaraciones

Maru crea unidad para investigar CIAgate; descarta dar más declaraciones

Familia de Edith Guadalupe confía en investigación de la Fiscalía y culpabilidad de Juan Jesús; "existen pruebas contundentes", señalan

Familia de Edith Guadalupe confía en investigación de la Fiscalía y culpabilidad de Juan Jesús; "existen pruebas contundentes", señalan

Farías pide asilo a Argentina; dice temer por su vida

Farías pide asilo a Argentina; dice temer por su vida

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Pachuca; "le vamos a ganar a AMLO en kilómetros", dice

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Pachuca; "le vamos a ganar a AMLO en kilómetros", dice

Christopher Lloyd revela su personaje favorito en la CCXP México 2026 tras ser ovacionado: ¿cuál es?

Christopher Lloyd revela su personaje favorito en la CCXP México 2026 tras ser ovacionado: ¿cuál es?

Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado

Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado

La industria de consolidó una plantilla laboral de más de , tras la inauguración del tercer edificio de la compañía Intuitive en Mexicali.

es hoy un referente internacional en manufactura avanzada e innovación tecnológica", dijo la .

La nueva instalación de la empresa de origen estadounidense cuenta con una superficie de 440 mil pies cuadrados. El complejo integra sistemas automatizados y tecnología de última generación para la producción de instrumentos quirúrgicos robóticos destinados a mercados internacionales.

Lee también

Intuitive expande operaciones: manufactura robótica desde Mexicali

La planta de Mexicali, que opera desde 2008, es responsable de fabricar más del 95 por ciento de los instrumentos utilizados en el sistema quirúrgico da Vinci. Estos productos se exportan actualmente a hospitales en más de 70 países.

La apertura del nuevo edificio fue encabezada por representantes del gobierno estatal, como la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario estatal de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, y directivos globales de la empresa, como el director ejecutivo de la empresa, Dave Rosa.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]