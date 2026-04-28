El gobierno de Estados Unidos emitió una orden de arresto contra el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, tras anunciar una nueva imputación en su contra por "proferir una amenaza contra el presidente" Donald Trump.

Comey fue imputado por una foto de conchas marinas que, de acuerdo con las autoridades, constituye una amenaza para el mandatario.

La acusación se presentó en el Distrito Este de Carolina del Norte. Un secretario judicial dictó la orden de detención contra Comey.

Comey se enfrenta a cargos por proferir una amenaza contra el presidente y transmitir una amenaza en el comercio interestatal, según documentos judiciales.

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"Amenazar la vida del presidente de los Estados Unidos constituye una grave violación de las leyes de nuestra nación", declaró el fiscal general en funciones, Todd Blanche, al anunciar la nueva acusación y la orden de arresto contra Comey.

"El gran jurado dictó una acusación formal en la que se alega que James Comey hizo precisamente eso, en un momento en que este país ha sido testigo de incitaciones a la violencia seguidas de acciones mortales contra el presidente Trump y otros cargos electos. Es necesario calmar los ánimos, y cualquiera que los avive y amenace la vida del presidente deberá rendir cuentas", añadió.

Según la acusación, al publicar, el 15 de mayo de 2025, en Instagram una imagen en la que aparecía el número 8647, Comey "profirió de forma consciente y deliberada una amenaza de acabar con la vida del presidente de los Estados Unidos y de causarle lesiones físicas".

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La acusación también imputa a Comey "por haber ignorado conscientemente el riesgo sustancial de que su comunicación fuera interpretada como una amenaza de violencia, y por haber transmitido a sabiendas, en el marco del comercio interestatal, una comunicación que contenía una amenaza de causar daño físico a otra persona, lo que un destinatario razonable y familiarizado con las circunstancias interpretaría como una expresión seria de la intención de causar daño a una persona".

Los seguidores de Trump interpretaron la publicación como un mensaje político dirigido al republicano, que es el presidente número 47.

El número 86, en jerga, puede significar "eliminar" o "deshacerse de" alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

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