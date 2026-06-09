Pachuca. - El Gobierno de Hidalgo exhortó a los 84 ayuntamientos de la entidad a evitar la transmisión o retransmisión pública de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin contar con los derechos correspondientes, ya que esta práctica podría derivar en sanciones económicas millonarias.

Las autoridades estatales dieron a conocer a las alcaldías la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar posibles multas derivadas del uso no autorizado de los derechos de transmisión del evento deportivo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Se indicó que, dentro de las atribuciones de los municipios, se encuentra la obligación de evitar actos que puedan generar responsabilidades legales, entre ellos la difusión pública de contenidos protegidos por derechos de transmisión sin la autorización correspondiente.

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Derivado de estas recomendaciones, algunos ayuntamientos ya han informado a la ciudadanía sobre la cancelación de eventos relacionados con la proyección de partidos. Tal es el caso de Almoloya, donde la Presidencia Municipal anunció que no podrán proyectarse los encuentros de la Selección Mexicana ni de ninguna otra selección participante.

Aunque las autoridades municipales reconocieron el interés de la población por seguir el Mundial, hicieron un llamado para que los aficionados disfruten de los encuentros desde sus hogares o en establecimientos que cuenten con los permisos y licencias correspondientes para la transmisión de los partidos.

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