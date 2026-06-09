El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de AMAR a NL, Mariana Rodríguez, entregaron 30 nuevas unidades de transporte público para las rutas 5 y 405 en la zona de La Estanzuela, localizada al sur de Monterrey.

De acuerdo con el mandatario estatal, esta entrega forma parte de la estrategia para mejorar la movilidad y ofrecer un servicio "más digno, seguro y eficiente" para las usuarias y los usuarios.

Agregó que su administración posee la meta de 4 mil nuevos camiones circulando por dicha entidad. "Me da mucho gusto venir a la Estanzuela. Que sepan que estamos trabajando y arreglando la seguridad, el agua, la movilidad y los camiones".

Entrega de 30 nuevos autobuses en Monterrey, Nuevo León, encabezada por el gobernador Samuel García. Foto: Especial

Entrega de 30 nuevos autobuses en Monterrey, Nuevo León, encabezada por el gobernador Samuel García. Foto: Especial

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García detalló que las nuevas unidades tienen aire acondicionado, cámaras de vigilancia conectadas al C5 e internet.

Durante su intervención, el director general de Metrorrey, Abraham Vargas Molina, comentó que la modernización reemplazará vehículos con más de dos décadas de antigüedad y beneficiará a más de 157 mil habitantes.

Además, acabó esta sustitución en la Cuenca Sur de Monterrey, la cual comprende sectores de San Pedro. Sus acciones continuará en los municipios de García y Santa Catarina.

Entrega de 30 nuevos autobuses en Monterrey, Nuevo León, encabezada por el gobernador Samuel García. Foto: Especial

Entrega de 30 nuevos autobuses en Monterrey, Nuevo León, encabezada por el gobernador Samuel García. Foto: Especial

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Vargas Molina hizo hincapié en que el mejoramiento del sistema de transporte no nada más es la sustitución de unidades, más bien la profesionalización de conductores, mejores condiciones laborales y un monitoreo permanente.

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