A unas horas del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, miles de docentes, padres de familia y estudiantes se preguntan si habrá suspensión de actividades el próximo jueves 11 de junio para poder disfrutar del primer partido entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México.

Ya que no existe un día de descanso obligatorio a nivel nacional, en EL UNIVERSAL te decimos que estados sí y cuales no han decidido suspender clases el próximo 11 de junio.

Hidalgo

El secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdez, dio a conocer que, con motivo de la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol, programada para el próximo jueves, directivos, docentes y padres de familia podrán determinar de manera coordinada si se realiza el seguimiento de la ceremonia en los planteles o si se permite que los estudiantes la observen desde sus hogares.

Natividad Castrejón Valdez indicó que, al reconocer la diversidad de contextos que existen en las comunidades escolares, se otorgó a cada centro educativo la posibilidad de acordar, junto con directivos, docentes y padres de familia, si se da seguimiento a la ceremonia dentro del plantel mediante una actividad colectiva y de convivencia para los estudiantes, o bien permitir que la transmisión se siga desde casa.

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El funcionario precisó que esta medida no representa una suspensión generalizada de clases, sino una disposición flexible que busca atender las realidades de las comunidades educativas y fortalecer la comunicación entre la escuela y las familias.

Asimismo, señaló que existe confianza en el compromiso de directivos y docentes para tomar la decisión que mejor responda a las necesidades de los estudiantes, privilegiando en todo momento su bienestar y desarrollo integral.

Natividad Castrejón, secretario de Educación de Hidalgo. Foto: Especial

Tamaulipas

El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (Set), Miguel Ángel Valdez, informó que no habrá suspensión de clases el próximo jueves 11 de junio, con motivo de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, pero se permitirá llevar pantallas a los planteles.

“Van a ver el Mundial en los salones”, fue la primera respuesta del funcionario cuando se le preguntó acerca del tema.

Mencionó que, la invitación es que las familias se organicen para llevar televisiones (pantallas) a los planteles escolares.

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“Este jueves, desde las once de la mañana que es la inauguración está permitido ver el Mundial. Suponemos que el juego, que es a la una ya lo verán en la casa los muchachos, los niños, las niñas, pero si es necesario también se podrá ver en las instalaciones y en las escuelas”, explicó Valdez.

-¿No hay suspensión de clases?

“No hay suspensión de clases, se mantiene, es día normal pero con ese permiso especial que ya se dio, de poder desde las once interrumpir para ver un evento histórico, desde luego, que es la inauguración, y, repito, si es el caso el jueves a la una, ya muchos salieron 12:30”, respondió.

Michoacán

La secretaria de Educación en el estado, Gabriela Molina Aguilar, informó que en Michoacán se suspenderán las clases este próximo jueves 11 de junio, para que los estudiantes puedan ver desde casa la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

“¿Listas y listos para el Mundial?“, pregunta la funcionaria en un video publicado en sus redes sociales.

“Hemos estado escuchando a los alumnos y a las alumnas que me preguntan qué va a pasar el día 11 de junio. Así que con el gobernador (Alfredo Ramírez Bedolla) se ha tomado la decisión de que el próximo 11 de junio, todas las familias, todos los alumnos y alumnas de Michoacán, de los diversos niveles educativos, podrán no tener clases. así que hoy sabemos que nos vamos a sumar a ese ambiente deportivo, en familia“, anunció la titular de la SEE.

Zacatecas

El Gobierno de Zacatecas autorizó para este jueves la suspensión de clases en todas las escuelas públicas desde nivel inicial, primaria, secundaria y hasta media superior, además de que será un día de asueto para todos los trabajadores del gobierno estatal para que “puedan disfrutar en familia la inauguración del Mundial 2026”.

Este anunció lo emitió Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, a través de sus redes sociales, donde informó que esta determinación fue tomada por el gobernador David Monfreal Ávila, luego que esta mañana las autoridades educativas a nivel nacional dieron a conocer el decreto de esta suspensión de clases.

En el caso de Zacatecas, el funcionario estatal explicó que la suspensión será en las escuelas públicas de los niveles de educación básica, media y media superior que dependen de la Secretaría de Educación del Estado, lo que permitirá a los alumnos, maestros y directivos de todos estos planteles que “puedan contar con este día para disfrutar en familia este primer partido de México y Sudáfrica y de la inauguración del Mundial 2026, se trata de una oportunidad muy buena para tener en la memoria este día”.

En el caso de las escuelas privadas y universidades cada institución deberá tomar esa decisión.

Con información de Irma Mejía, Dinorath Mota López, Roberto Aguilar Grimaldo y Carlos Arrieta / corresponsales