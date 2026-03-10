Por unanimidad, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) blindó nuevamente a la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, al ordenar a la Auditoría Superior de Guerrero detener el proceso de responsabilidad administrativa en su contra tras no brindar información necesaria relativa a la fiscalización de la cuenta pública 2023.

El proyecto, bajo la ponencia del ministro Arístides Guerrero García, señala que el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, demandó al Congreso local y a la Auditoría Superior del Estado, por practicar una auditoría “sin tener facultades para ello”.

El Alto Tribunal ordenó la suspensión de la fiscalización de la cuenta pública municipal, así como la realización de cualquier acto derivado de esta acción.

A pesar de ello, al día siguiente de emitirse la medida cautelar, se notificó a López Rodríguez el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra, por no haber entregado información solicitada durante dicha auditoría.

La alcaldesa presentó una queja, argumentando que esa actuación violaba la suspensión otorgada por la Suprema Corte.

“El proyecto determina que sí existió un incumplimiento de la suspensión porque la notificación del inicio del procedimiento administrativo es un acto derivado directamente de la fiscalización, cuya continuación ya se encontraba prohibida”, explicó el ministro ponente en sesión de este martes al presentar su proyecto.

Asimismo, Guerrero García propuso que no debe sancionarse a las autoridades, ya que el Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado tuvieron conocimiento oficial de la suspensión hasta varios días después de la notificación cuestionada.

El ministro Irving Espinosa Betanzo consideró que al momento de haber decretado la suspensión, se debió de haber señalado que se suspendía el término para que prescriba la posibilidad de sancionar, en caso de que se encuentre alguna responsabilidad administrativa.

La alcaldesa morenista es acusada del presunto desvío de al menos 898 millones de pesos de recursos federales.

A inicios de este año, la nueva Suprema Corte ratificó el blindaje a la presidenta municipal, debido a que avaló el pasado 14 de enero la decisión del anterior Pleno, que admitió a trámite dos controversias promovidas por la morenista, para no ser sometida a revocación de mandato y para que la Auditoría estatal no la siga investigando.

Ambas autoridades, el Congreso y la Auditoría de Guerrero, interpusieron recursos de reclamación, mismos que fueron declarados infundados por unanimidad en esa sesión.

Este “blindaje” a la alcaldesa de Acapulco viene desde la anterior conformación del Máximo Tribunal, debido a que el ahora ministro en retiro Javier Laynez Potisek concedió una medida cautelar similar, que frenó el procedimiento de fiscalización del municipio.

Con información de Manuel Espino.*

