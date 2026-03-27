El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementó el "Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos" como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), para dar certeza y seguridad sobre la comercialización y trazabilidad de los combustibles.

A través de un comunicado, el gobierno informó que este nuevo mecanismo fue creado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y forma parte de la estrategia conjunta para combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles.

El complemento entrará en vigor el próximo 24 de abril de 2026 y, al formar parte del CFDI, los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y/o diésel deberán contar con un permiso vigente ante la CNE, pues en caso de no incorporarlo a sus operaciones no podrán emitir CFDI por este concepto.

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El gobierno mexicano invitó a las personas permisionarias para que verifiquen la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularicen su situación ante la CNE, a efecto de que puedan emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones. Para ello pueden visitar el siguiente enlace: https://www.cne.gob.mx/Permisos

Asimismo, reiteró su compromiso con la sociedad para promover el mercado lícito de combustibles, combatir el robo y contrabando de gasolinas, así como fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de toda la población.

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