La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó que algunos gasolineros estén aprovechando la situación internacional del conflicto Irán y Estados Unidos para incrementar el precio del diésel, el cual llega a 29.50 y la gasolina premium, por lo que instruyó a autoridades federales a sostener una reunión con el sector para revisar los aumentos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria informó que esta misma semana la Secretaría de Energía, junto con la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), convocará a empresarios gasolineros ante el encarecimiento del diésel, cuyo precio —señaló— ha alcanzado niveles que no se justifican.

“Esta semana se reúne la Secretaría de Energía con el director de Pemex y los gasolineros porque están subiendo el precio del diésel y también de la gasolina premium. No tendría por qué estar el diésel en 29.50 pesos”, afirmó.

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La presidenta explicó que detectó el incremento durante un recorrido el fin de semana, tras lo cual contactó al secretario de Hacienda y a autoridades energéticas para solicitar la reunión inmediata con el sector.

Indicó que, aunque México importa parte del diésel, existen incentivos fiscales mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que los precios actuales no se justifican plenamente.

Sheinbaum subrayó que no se trata de imponer un control de precios, sino de evitar abusos que impacten la economía nacional.

“Profeco va a estar ahí también. No puede ser que aprovechen la situación mundial para subirle al precio”, sostuvo.

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En la reunión participará también la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el objetivo de revisar los costos y evitar incrementos injustificados que afecten a consumidores y al sector productivo, particularmente por el impacto del diésel en el transporte y la inflación.

Por otro lado, en el mismo tema energético, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva le propuso establecer una alianza energética entre Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) y Petróleos Mexicanos para la exploración de crudo en aguas profundas del Golfo de México, como parte de una estrategia de cooperación regional en materia energética.

La mandataria explicó que la propuesta surgió durante una llamada telefónica entre ambos líderes, en la que Lula destacó la experiencia técnica de Petrobras en exploración en aguas profundas.

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"Sí, me lo propuso en la llamada que tuvimos. Me dijo: ‘¿por qué no hacemos una alianza? Petrobras se ha especializado mucho en aguas profundas, hasta 2 mil 500 metros’”, relató.

Aclaró que aún no existe una decisión tomada, ya que primero se analizará formalmente la propuesta.

Adelantó que en abril visitará México la directora de Petrobras para reunirse con autoridades del sector energético, incluido el director de Pemex y funcionarios de la Secretaría de Energía, encuentros en los que se revisarán los alcances técnicos y económicos de una posible colaboración.

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