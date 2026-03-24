La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el Plan B electoral busca disminuir privilegios de consejeros electorales, regidores, congresos locales y en el Senado de la República, donde ella no está detrás de cada legislador para saber cómo votarán en comisiones este martes.

“Depende de los senadores, yo no estoy detrás de los senadores uno por uno para ver cómo van a votar. Nosotros enviamos una propuesta que consideramos es importante que tiene dos áreas, o dos propuestas, una disminuir privilegios, no se quiso en los partidos, bueno, pero hay otras áreas donde todavía hay muchos privilegios”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este martes 24 de marzo, señaló que su propuesta también incluye que se solicite la revocación de mandato desde el tercer año de gobierno, por lo que dependerá del Senado si se aprueba o no. Indicó que la gente se dará cuenta de quién vota en contra de disminuir los privilegios.

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“Nosotros hicimos la propuesta, ya depende de ellos. Y también de quién vota en contra, ¿verdad? Porque aquí mostramos lo que opina la gente. Entonces, pues ya depende de las y los senadores”, reiteró en Palacio Nacional.

Cuestionada sobre la implementación de un “Plan C” ante la posible negativa de senadores, la mandataria se limitó a contestar: “No sé” y expresó que nunca va a renunciar a la responsabilidad que tiene con el pueblo de México.

-“¿Buscaría un plan C en caso de no tener este respaldo?”, se le preguntó.

-”No sé, habría que ver, pero no creo pues que vayan a votar en contra de eliminar privilegios”, respondió la Jefa del Ejecutivo.

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Reprochó que además del Partido del Trabajo (PT), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra de la primera propuesta electoral, que también buscaba terminar con los privilegios de consejeros electorales.

“No es derrota, al revés. ¿Quién vota a favor de los privilegios y quién vota en contra de los privilegios? Porque también muestran quiénes son todos, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Entonces, no sé cómo van a votar”, señaló.

Sheinbaum Pardo explicó que durante una reunión, se detalló que esta semana el Senado podría aprobar este plan, para que después se envíe a la Cámara de Diputados y luego a los congresos locales.

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Destacó que sigue pendiente la votación de las llamadas pensiones doradas, la prohibición del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el doblaje, el apoyo al cine mexicano y la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, la cual fue presentada esta mañana.

“Esta que va a ir ahora, aunque esta puede aprobarse después pero yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, entonces muy fácilmente va a pasar. Hay cinco leyes que la mayoría está en Cámara de Diputados. Entonces nos plantearon los tiempos, ellos toman vacaciones en Semana Santa, que es la próxima semana”, mencionó la mandataria.

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