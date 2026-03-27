La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) celebró su LX Asamblea General Ordinaria donde definió las prioridades para el futuro del sector, además de ratificar a su mesa directiva para el periodo 2026-2027, con la incorporación de dos nuevos integrantes.

Como parte de los cambios estructurales se aprobó la terminación de manera gradual del modelo de colaboración IATA–Canaero vigente desde 2020, mediante el cual ambas organizaciones trabajaron de manera conjunta bajo una sola gestión.

Lo anterior obedece a la necesidad de buscar una mayor agilidad y representatividad de los miembros ante los desafíos que enfrenta el sector.

Ven necesidades ante retos del Mundial 2026

Además, ante los retos que implica la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, las aerolíneas se plantearon la necesidad de una mayor capacidad operativa, el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria, incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otros aeropuertos del país, así como la incorporación de innovaciones tecnológicas para el procesamiento de pasajeros y carga.

En este contexto, la Cámara subrayó la importancia de atender factores críticos para la viabilidad del sector, particularmente en una coyuntura geopolítica que ha propiciado incrementos en el costo del combustible, insumo que representa entre el 25% y 30% de los costos operativos de las aerolíneas.

Asimismo, se destacó la necesidad de revisar de manera conjunta con todos los actores del sector los procesos que definen los costos aeroportuarios, tales como las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) y otros cargos regulados, a fin de promover condiciones que impulsen el crecimiento del sector y la accesibilidad del transporte aéreo.

En materia regulatoria, Canaero reiteró la importancia de avanzar hacia un marco normativo adecuado a las necesidades del entorno actual, evitando cargas regulatorias excesivas.

La Canaero ratificó a su mesa directiva para el periodo 2026-2027, con la incorporación de dos nuevos miembros: Aerus, TAR, Boeing y Air France – KLM.

La Mesa Directiva de la Cámara quedó conformada por Cuitláhuac Gutiérrez, de Aeroméxico, como presidente; Yuri Salinas, de Viva, como primer vicepresidente; María Antonieta Pacheco, de Grupo Orión, como segundo vicepresidente; Roberto Centeno, de Aerolíneas Ejecutivas, como tercer vicepresidente; y Danilo Correa, de Avianca Cargo México, como cuarto vicepresidente.

Como secretario queda Luis Noriega, de Air Canada, y como tesorero, Rafael Silva, de Estafeta.

"En el marco de nuestro Plan Estratégico 2026, reforzaremos el posicionamiento de la Cámara enfocándonos en pilares clave como la seguridad, regulatorio, infraestructura, sostenibilidad e impuestos, cargos y costos con el objetivo de impulsar mayor flexibilidad, eficiencia y dinamismo, y responder a la confianza que nuestros miembros han depositado en nosotros”, dijo Cuitláhuac Gutiérrez.

En la LX de la Asamblea General participaron como invitados especiales Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio, y Gustavo Cabrera, responsable del sector Aeronáutica y Espacial, de la Secretaría de Economía.

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