Los mayores impactos que sufren las industrias tradicionales del país, fibras, telas, prendas de vestir y zapatos, tienen que ver con los problemas de contrabando y la subvaluación, la mala clasificación, entre otras prácticas ilegales que les quitan mercado, caída de empleos y de la producción.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Rafael Torre Lamuño, dijo que “es momento de apretar y redoblar esfuerzos para unir voluntades entre industria y gobierno” en el combate al contrabando y en defensa de la producción nacional.

“No buscamos proteccionismo, solo pedimos un mercado donde se cumpla el estado de derecho, para que el empresario pueda generar más empleo, más desarrollo económico para el país y la ilegalidad pague sus consecuencias”.

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Durante el Noveno Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil- Vestido-Calzado, en donde tomó posesión como presidente de la Canaintex, Torre Lamuño dijo que uno de sus ejes de trabajo es “la lucha decidida contra el huachicol textil. Hoy celebramos que el gobierno federal haya puestos como prioridad el combate al contrabando y la defensa de la producción nacional”.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), José Pablo Maauad Pontón, dijo que a pesar de las prohibiciones que se impusieron para que las maquiladoras importen producto terminado, hay quienes buscan caminos ilegales para introducir sus productos vía la subvaluación y el contrabando.

Aseguró que se tiene que incrementar el trabajo en las aduanas porque es por esa vía que entran productos por debajo de su precio real.

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Si bien son varias las medidas que ha puesto el gobierno como los aranceles de entre 35% a 50% para telas y confecciones de países asiáticos “mientras no se cierren los huecos a la importación ilegal” seguirá entrando producto ilícitamente.

En el evento, el titular de la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, les dijo que están “trabajando en una transformación profunda del sistema aduanero con tres objetivos muy claros y definidos”.

Explicó que el primero es “facilitar el comercio legítimo reduciendo tiempos y dando procesos y apostando por la digitalización.

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“Segundo, compartir prácticas que afectan a la industria internacional, como el competencia desleal que generan competencia desleal y debilitan a sectores como el suyo. Y tercero, fortalecer la coordinación con el sector productivo, porque entendemos que la política pública es más efectiva cuando se construye de la mano con quienes generan valor”.

Añadió que para frenar la entrada ilegal de ropa y calzado por recintos fiscalizados mañana “sesionaremos en el Comité de Comercio Exterior del SAT, donde participamos también la ANAM, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en ella se va a proponer la modificación al anexo 29…para que no se permita el manejo de textiles y calzado en los recintos fiscalizados estratégicos”.

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gs