Un tribunal federal ordenó a autoridades del municipio de Puebla intervenir y verificar construcciones irregulares en un predio invadido de la exfábrica textil La Covadonga, la última de las primeras 13 que se instalaron en América Latina durante el siglo XIX.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó un amparo y ordenó a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla supervisar las construcciones irregulares en La Covadonga, un área que por su ubicación es privilegiada, pues se encuentra en los límites entre Puebla y Tlaxcala.

Además, pidió a la Décima Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado considerar todas las pruebas aportadas por la Fundación Julita y Antonio, la cual inició las denuncias penales.

La Covadonga nació oficialmente el 15 de octubre de 1897 y rápidamente se convirtió en la tercera más importantes del estado, seguida de La Constancia y Mayorazgo; su importancia histórica, además, se halla en que allí se forjó el primer sindicato de la industria textil.

Lee también En Sonora proponen penas severas contra el delito de despojo

Una primera invasión de La Covadonga ocurrió en abril de 2023, la cual fue realizada por un grupo de 50 personas armadas que tomaron por la fuerza un predio de 8.5 hectáreas.

En el mes de julio de 2024, las autoridades municipales ordenaron la demolición de las viviendas en construcción, pero los dispositivos implementados fueron obstruidos por grupos de choque de los invasores.

El apoderado legal de la Fundación, Jesús González Schmal, informó que por esta primera invasión y después de tres años de haberse interpuesto la denuncia, la Décima Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado vinculó a proceso a Jorge N. por los delitos de despojo y contra el orden en el desarrollo urbano.

Y ordenó al juez de control que señale día y hora para que establezca las medidas cautelares y fije el plazo de cierre de la investigación complementaria contra el detenido, quien encabezó las invasiones.

Lee también Denuncian a exedil de Tekantó, Yucatán, por presunto desvío de recursos; señalan pagos en efectivo y proveedores inexistentes

Sin embargo, en febrero de 2025 ocurrió una segunda invasión de 2.3 hectáreas; fue el mismo grupo el que ingresó al segundo terreno con armas de fuego y golpeó a dos elementos de la Policía Auxiliar del Estado.

El abogado explicó que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla amparó y protegió a la Fundación Julita y Antonio.

Por lo que ordenó a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano municipal de Puebla “dé curso a la denuncia ciudadana presentada” e inicie el procedimiento para designar al personal que deba supervisar y/o verificar los hechos denunciados.

Y es que la dependencia municipal se había negado a inspeccionar dichas construcciones irregulares, argumentando ser incompetente para ello, por lo que se recurrió a la interposición de un Juicio de Amparo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL