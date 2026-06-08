Tras más de dos meses de estar cerrada por remodelación y horas después de que se abrió el Parque Elevado de Tlalpan, el Metro informó que reabrió al servicio de la estación San Antonio Abad de la Línea 2.

Indicó que la parada fue rehabilitada con la instalación de más de 500 nuevas luminarias tipo led, revestimiento de superficies con casi mil metros cuadrados de porcelanato y aplicación de 750 metros cuadrados de impermeabilizante; además, indicó, se colocaron casi 200 metros cuadrados de mármol nuevo en pisos.

De norte a sur, la estación San Antonio Abad es la primera del tramo elevado de la Línea 2, y desde la inauguración, en 1970, no había sido intervenida de forma integral.

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