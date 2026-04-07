Toluca, Méx.- Celina Castañeda de la Lanza fue designada como nueva titular de la Secretaría de Salud del Estado de México por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tras la salida de Macarena Montoya Olvera.

Celina Castañeda es Maestra en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud y cuenta con trayectoria en la gestión pública dentro del sector.

En el Estado de México se desempeñó como directora general en la Coordinación de Voluntades Anticipadas de la Secretaría de Salud.

Al dar a conocer su salida, Macarena Montoya informó que en su administración hubo un avance del 80 por ciento en la transición de los servicios de salud y hospitales al IMSS Bienestar, así como la basificación de más de 8 mil 500 trabajadores de la salud.

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“Se queda una Secretaría sólida, una Secretaría donde ha habido retos, pero también ha habido logros”, aseguró.

Fue la tarde de este martes cuando la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez tomó protesta a Celina Castañeda, así como a nueve nuevos funcionarios de las Secretarías de Educación, Mujeres y la Consejería Jurídica.

Entre estos se encuentra Guillermo Calderón Vega quien se integró como director general de Educación Superior; Margarita Camacho Gómez tomó protesta como directora general de Conalep Estado de México.

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Margarita Rocío Serrano Barrios fue designada como Subsecretaria de Educación Superior y Normal; Rita Yáñez Garnica se integró como Subsecretaria de Educación Básica.

Javier de Jesús Domínguez González es ahora director general de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno"; Rodolfo Isaí González López tomó protesta como director general de Justicia Cotidiana y Protección al Colono.

Avelino Blanco Guido se integró como director general de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México; Catalina Yasmín Juárez Medrán fue designada directora general del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX); y Lucina Vargas Jaramillo se sumó a la administración estatal como directora general de Igualdad Sustantiva.

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