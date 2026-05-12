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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 12 de mayo en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
En toda la capital se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 14:00 de la tarde y las 23:00 horas de este martes.
¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil?
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
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También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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mahc/LL
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