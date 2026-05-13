Tonanitla, Méx.— La mesa de diálogo entre ejidatarios y autoridades del gobierno del Estado de México se rompió y el bloqueo en la carretera Camino a Tonanitla cumplió dos días, situación que afecta la circulación de automovilistas y usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La protesta comenzó la mañana del 11 de mayo, con la exigencia de los ejidatarios para que la Comisión de Límites Territoriales del Congreso mexiquense vote un dictamen para restablecer más de 800 hectáreas del ejido de Santa María al municipio de Tonanitla, y se mantenía hasta el cierre de esta edición.

En entrevista, el presidente municipal Mauro Martínez informó que el diferendo con Tecámac lo presentaron hace año y medio, y precisó que ya existe un dictamen que no ha sido votado en dicha comisión, incluso con las más de 70 pruebas que presentaron.

Lee también Ejidatarios liberan accesos al AIFA tras casi 40 horas de bloqueo; llegan a acuerdos con gobierno del Edomex

En el ejido de Santa María Tonanitla, que abarca más de 800 hectáreas, la administración de Tecámac no ejerce actos de gobierno ni presta servicios a las ocho colonias asentadas en ese territorio, mencionó el edil, quien acompañó a los ejidatarios durante la protesta.

“Hace un año tienen listo un dictamen en donde el territorio sale a favor del municipio de Tonanitla y han dado cuatro fechas. La más cercana fue la del 25 de enero, que sale publicado en Gaceta de Gobierno del estado, cuando dictaminan el municipio de Acolman con Ecatepec y en ese mismo calendario venía Tonanitla-Tecámac y tres días antes de sesionar lo bajan”, dijo.

Indicó que la comunidad ya no quiere diálogos, firma de acuerdos o convenios, al ya existir un dictamen a favor de Tonanitla y por ello, el bloqueo en la carretera permanecerá hasta que los ejidatarios lo decidan.

Lee también Bloqueo en acceso al AIFA suma 30 horas; estas son las rutas alternas para llegar al aeropuerto

De acuerdo con Mauro Martínez, el presidente de la Comisión de Límites Territoriales, Román Cortés, le explicó que había que sustentar bien el dictamen con detalles técnicos y legales para no tener problemas después.

Teodoro Ortiz, ejidatario de la comunidad de Santa María Tonanitla, comentó que el acercamiento de las autoridades ha sido simple y consideró que les envían a funcionarios que no tienen capacidad de resolución, lo que propició que el diálogo no avanzara.

En un mes se atenderá

El presidente de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios, Román Francisco Cortés, informó que en este mes quedará resuelto el conflicto territorial entre Tonanitla, Tecámac y Jaltenco, pero acotó que no obedece a la presión social, sino porque el proceso está llegando a su término.

Lee también Alcalde de Tonanitla afirma que ejidatarios ya no quieren diálogo; bloqueo en acceso al AIFA seguirá indefinidamente

El legislador de Morena aseguró que la comisión ha mantenido una constante comunicación con los ejidatarios, con el comisariado ejidal y con el presidente municipal de Tonanitla, quienes se mostraban conformes con el proceso legal que seguía el conflicto territorial, por lo que le llamó la atención el bloqueo.

Con información de Alma Rodríguez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm