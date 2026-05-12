Tonanitla, Méx.- Después de casi 40 horas, ejidatarios de Santa María Tonanitla decidieron levantar el bloqueo que mantenían en el Camino Libre a Tonanitla, arteria vial que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Mauro Martínez Martínez, alcalde de la demarcación y que participó en el bloqueo, explicó que llegaron a un acuerdo con las autoridades del gobierno del Estado de México y del Congreso Local para que esta semana sesione la Comisión de Límites Territoriales y resuelva el diferendo limítrofe que tiene con Tecámac.

Dicho procedimiento, agregó, ya tiene un dictamen a favor de Tonanitla, respecto a 810 hectáreas de territorio. Sin embargo, al ver que no sesionaba la comisión legislativa, los ejidatarios y el alcalde, salieron a manifestarse desde las 7:00 de la mañana de ayer lunes 11 de mayo.

Lee también Colapsa barda de contención del Tren Suburbano tras lluvias en Tlalnepantla; bomberos y elementos de Protección Civil laboran en la zona

La protesta la mantuvieron por casi 40 horas, bloqueando la circulación en ambos sentidos de la vialidad Camino a Tonanitla, donde instalaron un campamento con dos carpas; y otro campamento más bloqueando en Ojo de Agua.

El presidente municipal de Tonanitla, Mauro Martínez, explicó que sostuvo comunicación con el diputado local y presidente de la Comisión de Límites Territoriales, Román Cortés, quien le informó que este viernes estarían sesionando para someter el diferendo limítrofe.

Por tal motivo y aunado a la solicitud del gobierno mexiquense por liberar la vialidad, debido a las fuertes lluvias que anegaron diversas vialidades de Tecámac y Ecatepec, decidieron levantar el bloqueo.

Lee también Capturan a dos sujetos en Álvaro Obregón; agredieron e insultaron a su madre, adulta mayor

Sin embargo, Mauro Martínez aseguró que en caso de que la Comisión de Límites Territoriales no sesione el próximo viernes, volverán a salir a las calles a manifestarse, como lo hicieron ayer y hoy.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js