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Tonanitla, Méx.- Después de casi 40 horas, de Santa María Tonanitla decidieron levantar el bloqueo que mantenían en el, arteria vial que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Mauro Martínez Martínez, alcalde de la demarcación y que participó en el bloqueo, explicó que llegaron a un acuerdo con las autoridades del gobierno del Estado de México y del Congreso Local para que esta semana sesione la Comisión de Límites Territoriales y resuelva el diferendo limítrofe que tiene con .

Dicho procedimiento, agregó, ya tiene un dictamen a favor de Tonanitla, respecto a 810 hectáreas de territorio. Sin embargo, al ver que no sesionaba la comisión legislativa, los ejidatarios y el alcalde, salieron a manifestarse desde las 7:00 de la mañana de ayer lunes 11 de mayo.

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La protesta la mantuvieron por casi 40 horas, bloqueando la circulación en ambos sentidos de la vialidad Camino a Tonanitla, donde instalaron un campamento con dos carpas; y otro campamento más bloqueando en Ojo de Agua.

El presidente municipal de Tonanitla, Mauro Martínez, explicó que sostuvo comunicación con el diputado local y presidente de la Comisión de Límites Territoriales, Román Cortés, quien le informó que este viernes estarían sesionando para someter el diferendo limítrofe.

Por tal motivo y aunado a la solicitud del gobierno mexiquense por liberar la vialidad, debido a las fuertes lluvias que anegaron diversas vialidades de Tecámac y Ecatepec, decidieron levantar el bloqueo.

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Sin embargo, Mauro Martínez aseguró que en caso de que la Comisión de Límites Territoriales no sesione el próximo viernes, volverán a salir a las calles a manifestarse, como lo hicieron ayer y hoy.

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