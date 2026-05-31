A pesar de que utilices constantemente tu televisión, es probable que aún no conozcas todas sus funciones como el HDMI-CEC.

Esta herramienta puede beneficiarte en cuanto a conectividad, ya que permite transmitir contenido a la pantalla desde otro aparato. Sin embargo, sólo se encuentra disponible en ciertos modelos de televisiones.

Por eso, en Techbit te decimos cómo se usa y qué otros beneficios ofrece.

¿Cómo funciona el HDMI-CEC de una Smart TV?

De acuerdo con la empresa japonesa de electrónicos Nakamichi, el HDMI-CEC (conocido como Control de Electrónica de Consumo) es una función HDMI incluida en la mayoría de televisores inteligentes; permite controlar otros dispositivos conectados mediante un solo mando y a la distancia, mientras se comunican entre sí.

Por ejemplo, puedes conectar tu consola de videojuegos o tu reproductor Blue-Ray con un cable HDMI para transmitir el contenido a la pantalla de la televisión, en sencillos pasos.

Asimismo, ofrece la posibilidad de tomar el control de la proyección mediante el control remoto del televisor o del dispositivo vinculado.

Entre las acciones más comunes que puedes ejecutar con esta herramienta se encuentran:

regular el volumen

encender y apagar los dispositivos

reproducir y pausar vídeos

Sólo toma en cuenta que si apagas la televisión, los dispositivos conectados también dejarán de funcionar y viceversa.

Puedes conectar hasta 15 dispositivos simultáneos al HDMI-CEC de tu televisión. Foto: Unsplash

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¿Cómo saber si tu Smart TV tiene HDMI-CEC?

Como lo mencionamos anteriormente, el HDMI-CEC sólo se encuentra disponible en televisores modernos, por ejemplo, la marca Samsung la incluye en sus modelos fabricados desde 2008.

Si quieres saber su tu TV cuenta con esta herramienta, haz lo siguiente:

Oprime el botón “Menú” de tu control remoto.

Ve a "Ajustes" y busca "Ajustes HDMI", "Administrador de dispositivos externos" o la opción parecida.

Encuentra “CEC”.

Un dato clave es que cada fabricante le otorga un nombre distinto al HDMI-CEC, siendo los más comunes:

LG: SympLink

Panasonic:HDAVI Control, EZ-Sync o VIERA

Samsung: Anynet+

Sony: BRAVIA Sync

Toshiba: CE-Link o Regza Link

Asimismo, debes saber que hay otros dispositivos y sistemas compatibles con esta función, entre ellos, Roku, Android TV, Google TV, etcétera.

¿Cómo utilizar el HDMI-CEC de tu Smart TV?

Una vez que comprobaste que tu televisión cuenta con puerto HDMI-CEC, establece la conexión de la siguiente manera:

Primero, verifica que el dispositivo que vayas a vincular sea compatible con esta función y habilítala desde su apartado de "Ajustes".

Activa el HDMI-CEC en tu televisión.

Finalmente, con un cable HDMI conecta la Smart TV con el otro dispositivo y comienza a transmitir contenido. Recuerda que puedes controlarlo con el control remoto de la televisión o del otro aparato.

Conoce el nombre del HDMI-CEC de tu Smart TV en el manual de usuario. Foto: Unsplash

Ante posibles fallas con el HDMI-CEC, los expertos recomiendan revisar que el cable HDMI esté debidamente conectado y que el firmware de la televisión esté actualizado.

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