Caminar, entrenar o simplemente pasar muchas horas de pie puede volverse un reto si no se cuenta con el calzado adecuado. Más allá de la estética, elegir un par de tenis bien diseñados hace una gran diferencia en la salud de nuestros pies, rodillas y espalda.

Una elección inadecuada de los populares zapatos deportivos puede generar una mala distribución del peso corporal, lo que a largo plazo provoca molestias, inflamación y problemas articulares, además de favorecer dolencias como la fascitis plantar o sobrecargas en la zona lumbar.

Modelos que cuidan tus pies, rodillas y espalda sin renunciar a un diseño moderno y versátil. Foto: Freepik

Por eso hoy las marcas deportivas apuestan por tecnología avanzada en amortiguación y soporte del arco plantar, pensada especialmente para quienes requieren comodidad durante todo el día, pero sin sacrificar un diseño moderno y versátil que combina tanto con looks deportivos como casuales.

Así que, si eres un adolescente activo, una mamá multitask o un papá que entrena por las mañanas, incluso un abuelo que mantiene su salud haciendo caminatas o una abuela que ama ir a sus clases de zumba, estas recomendaciones están pensadas en acompañar cada etapa y estilo de vida con ligereza, estilo y soporte.

Aprovecha los descuentos del último día del Buen Fin 2025, para llevar nuevos pares a tu clóset y al de los tuyos.

Leer también: Los looks en el primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2"

Tenis para todo el día

Structure 26

Tenis diseñado para quienes necesitan estabilidad sin sacrificar estilo. Su diseño incorpora soporte en el arco medial y una media suela con espuma reactiva que absorbe el impacto y brinda suavidad en cada paso. Ideal para caminatas largas, entrenamientos o días intensos de trabajo, su diseño es moderno y funcional.

Espuma reactiva que absorbe impactos y soporte en el arco para caminatas, entrenamientos o días intensos. Foto: Especial

Marca. Nike

Precio. $3,099 MXN aprox.

Dónde. Nike México

Adizero Adios Pro 4

Este modelo de sneaker de alto rendimiento destaca por su diseño ergonómico y moderno que ofrece una combinación de amortiguación ligera y comodidad en trayectos largos. Aunque nació para correr rápido, su estructura estable y ergonómica también lo hace cómodo para uso diario.

Ligereza y confort para trayectos largos. Foto: Especial

Marca. Adidas

Precio. $4,367 MXN aprox.

Dónde. Adidas México

Fresh Foam 1080

Un clásico entre los corredores y caminantes frecuentes, que elogian su diseño que ofrece amortiguación ultrasuave y un ajuste que distribuye la presión uniformemente, gracias a lo cual se reduce el impacto sobre el talón y el arco plantar. Perfecto para quienes pasan muchas horas de pie.

Amortiguación ultrasuave y ajuste que reduce el impacto sobre talón y arco. Foto: Especial

Marca. New Balance

Precio. $3,999 MXN aprox.

Dónde. New Balance México

Bondi 9

Considerado uno de los modelos de tenis más acolchados del mercado y favorito de profesionales de la salud que pasan mucho tiempo de pie, combina amortiguación con una suela suave que facilita la transición de la pisada y alivia la presión en el talón y fascia plantar. Ideal para caminatas o entrenamientos de bajo impacto.

El favorito de quienes pasan mucho tiempo de pie. Foto: Especial

Marca. Hoka

Precio. $4,299 MXN aprox.

Dónde. Palacio de Hierro

Guide 18

Una opción muy recomendada por especialistas en ortopedia y running para quienes necesitan soporte moderado. Su sistema de guía medial estabiliza el arco y corrige la pronación leve, mientras que su amortiguación brinda suavidad y ligereza. Versátil para entrenar o usar a diario.

Soporte moderado y guía medial para corregir la pronación leve. Foto: Especial

Marca. Saucony

Precio. $3,599 MXN aprox.

Dónde. Liverpool

Gel Nimbus 27

La nueva versión de este icónico modelo de tenis ofrece una amortiguación de alta tecnología y el clásico gel de Asics, que proporcionan confort superior y alivio de impactos. Su soporte firme y arco bien estructurado lo hacen ideal para personas con fascitis plantar o que caminan mucho.

Confort superior y alivio de impactos con el clásico gel de Asics. Foto: Especial

Marca. Asics

Precio. $3,999 MXN aprox.

Dónde. Innovasport

Softride Enzo Evo

Combina un estilo urbano con una amortiguación cómoda y ligera que brinda soporte durante todo el día. Su diseño favorece la pisada suave y estable, lo que ayuda a reducir la presión en los pies y articulaciones, haciéndolos para el día a día. Perfectos para adolescentes y adultos jóvenes que buscan comodidad sin sacrificar estilo.

Comodidad y estilo urbano en un solo modelo. Foto: Especial

Marca. Puma

Precio. $1,899 MXN aprox.

Dónde. Palacio de Hierro

Leer también: Cómo quitar las manchas de tus calcetines blancos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters