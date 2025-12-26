Si creías haberlo visto todo con el estreno de la última temporada de Stranger Things, ahora llega una inesperada colección con Panam. Y dese ya te advertimos que cada pieza esta llena de mucho color y estilo.

Ayer, 25 de diciembre, se lanzó el volumen 2 de la temporada, integrada por tres episodios. Mientras que el 31 de este mismo mes llegará a las pantallas de streaming el capitulo final. Así que más vale que estés preparado con tu look temático.

Si aún no sabes qué ponerte, en De Última te presentamos los nuevos detalles de la colección Stranger Things x Panam.

Las sudaderas de la colección Stranger Things x Panam tienen un diseño llamativo por detrás. Foto: Panam

¿Cómo es la colección Stranger Things x Panam?

Stranger Things x Panam es una colección completa, pensada para los fanáticos que disfrutan llevar los elementos representativos del universo de Hawkins en la ropa y los zapatos.

"Lleva contigo el estilo retro y ochentero de Stranger Things con diseños únicos que te transportarán directo al Upside Down", señala la marca en su sitio web. Y es que, precisamente, las prendas tienen la esencia de personajes como Once, Eddie Munson, Will Byers, Max, Dustin Henderson, etcétera.

En total, la colección cuenta con dos diseños de sudaderas, dos playeras, y un par de tenis tanto para hombres como para mujeres. Además de los colores vibrantes, se distinguen por su toque nostálgico y lleno de aventura.

Las sudaderas son en color negro con toques de amarillo y rojo en el cierre y el gorro. Por la parte frontal son minimalistas, pero en la espalda tienen un estampado con la frase "Hellfire Club". Su precio es de $850 y $800, aunque en este momento tienen descuento.

Mientras que las playeras pueden funcionar como un básico, ya que son de color blanco, con líneas rojas y azules en las mangas, y un sutil estampado de "Stranger Things x Panam" en la parte frontal. Su precio regular es de $410 y $390, y de igual manera tienen descuento.

En este momento, Panam tiene en descuento algunas de las prendas de la colección con Stranger Things. Foto: Panam

En cuanto al calzado, hay dos tipos de modelos. El primero es un clásico Panam Alfa Stranger Things con una cubierta gris con blanco, al lateral tiene letra "P" de la marca en too rojo y las agujetas son negras, marcando un contraste en el diseño. Asimismo, tienen un charm de la colección en los ojales. Su precio es de $800 y son unisex.

Tenis Alfa de Stranger Things x Panam. Foto: Panam

Y el segundo modelo es el Panam Bota Coyote Stranger Things. En el diseño destaca una cubierta negra con la letra "P" en color rojo e ilustraciones de llamas en la zona frontal y trasera del calzado. También incluyen el charm de la colección y una la frase "Hellfire Club". Su precio es de $1,250 y son unisex.

Tenis de Bota de la colección Stranger Things x Panam. Foto: Panam

¿Dónde comprar la colección Stranger Things x Panam?

La colección Stranger Things x Panam se encuentra a la venta en el sitio oficial de Panam y en tiendas físicas. Lo único que debes considerar es que si compras en línea, los precios no incluyen el costo de envío.

Sin duda, la fiebre de la historia creada por los hermanos Duffer ha contagiado fuerte a la industria de la moda, pues sus personajes y escenarios son la inspiración en los diseños de marcas como Panam. Con este lanzamiento queda demostrado que se puede derrochar el mismo estilo que el Upside Down.

