Si estás considerando un cambio de look que combine sobriedad, estructura y un toque chic, el corte bob vuelve a colocarse como una de las opciones más solicitadas. Durante el último año, este estilo ha dominado alfombras rojas, redes sociales y salones de belleza. Ahora, Gigi Hadid reafirma su protagonismo al aparecer con un bob recto en color negro mate.

El bob es un corte universal que puede ajustarse a cada fisonomía. Aspectos como la forma del rostro, la mandíbula, la longitud del cuello, el nacimiento del cabello y los rasgos faciales determinan la longitud, el movimiento y el tipo más adecuado, ya sea un micro bob, un lob o una versión asimétrica.

¿Cómo es el bob negro mate que luce Gigi Hadid?

En las imágenes compartidas a través del Instagram oficial de Dimitris Giannetos, su estilista, Gigi Hadid luce un bob recto con líneas limpias y una longitud ligeramente por debajo de la mandíbula. El acabado negro mate refuerza la precisión del corte y aporta una estética pulida y contemporánea.

El peinado, con efecto mojado y mechones estratégicamente colocados, resalta su estructura facial y dirige la atención hacia la estructura del corte, confirmando que este estilo funciona tanto en looks editoriales como en propuestas más sobrias.

Gigi Hadid luce un corte bob recto en negro mate, una de las tendencias de cabello más fuertes del año. Foto: Instagram @dimitrishair

Según el blog de Garnier, el secreto del bob está en los detalles. En rostros redondos, se recomienda aportar volumen por debajo de la mandíbula y evitar cortes a la altura de las mejillas, optando por un bob largo o lob con ligera raya al centro.

Para rostros cuadrados, los cortes bob con ondas suaves y ligeras asimetrías ayudan a suavizar la mandíbula. En rostros ovalados, prácticamente todas las versiones funcionan, desde micro bob hasta cortes más editoriales.

En el caso de los rostros en forma de corazón, los bob cortos con volumen lateral y flequillo cortina ayudan a equilibrar las proporciones.

¿Cómo se logra un color negro mate duradero en la melena?

El negro mate es uno de los tonos más elegantes, pero también uno de los más exigentes. De acuerdo con el blog de Garnier, para lograr un resultado uniforme se recomienda utilizar tintes profesionales en tonos negro profundo (.0 o .1), preferiblemente sin amoníaco si el cabello está dañado.

El bob negro mate destaca por sus líneas limpias y su acabado pulido, ideal para looks sofisticados y editoriales. Foto: Instagram @dimitrishair

Tras la coloración, el uso de un shampoo y acondicionador específico para cabello oscuro, libres de sulfatos, es clave para preservar el tono y evitar reflejos rojizos.

¿Qué cuidados necesita el cabello teñido de negro?

Según Schwarzkopf, lavar el cabello con agua fría ayuda a sellar la cutícula y conservar el color. Además, es recomendable reducir el uso de herramientas de calor, aplicar protectores térmicos y mantener la hidratación con sérums ligeros en las puntas.

El retoque periódico de raíces es indispensable, ya que el tono negro exige uniformidad para conservar su apariencia chic y elegante.

Este corte de cabello bob continuará consolidándose como un estilo vigente durante 2026, ¿Te animas a probarlo teñido de negro como el nuevo look de Gigi Hadid?

