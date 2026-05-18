La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que rey de España, Felipe VI, visitará México para estar presente en el partido España-Uruguay en el Mundial de Futbol FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo 26 de junio en Guadalajara, Jalisco.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal no informó de una posible reunión con Felipe VI porque reiteró que apenas esta mañana recibió la información de la visita del rey a nuestro país.

“Va a Guadalajara. Hoy me entregaron la carta apenas en la mañana”, respondió.

Lee también Posponer elección judicial, simplificar boletas y capacitar a jueces; esta es la iniciativa que Sheinbaum enviará al Congreso

“¿Habrá planes de reunirse?”, se le insistió.

“Pues todavía... apenas hoy en la mañana vi la carta”, contestó.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno seguirá insistiendo en la necesidad de una disculpa a España por los crímenes cometidos durante la invasión española.

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que la gran mayoría del pueblo español reconoce que hubo abusos en la Colonia y que rechazan que los invasores españoles hayan llegado a civilizar a los pueblos indígenas.

Lee también Sheinbaum acusa a Maru Campos de sabotear marcha de Morena en su contra; llama a permitir la libre expresión

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso, y de parte de España - con excepción de algunos que todavía siguen reivindicando Hernán Cortés allá y acá, que lo que más vergüenza dan son los de acá, la verdad- con excepción de ellos, la gran mayoría del pueblo español pues está reconociendo que hubo período de abusos y que no es que llegaron a civilizar a los incivilizados”.

Sheinbaum anuncia también visita del presidente de Sudáfrica

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que también está confirmada la visita del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

La Mandataria federal reiteró que no estará presente en la ceremonia de inauguración del Mundial el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, en donde se llevará a cabo el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

em/apr