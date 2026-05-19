Culiacán, Sin a 19 de mayo. - La violencia se recrudece en el estado con los asesinatos de cuatro personas más, entre ellas una mujer. Una de las victimas fue encontrado con las manos atadas, cubierto con una cobija y un mensaje intimidatorio, en el mismo sector donde una noche antes dos mujeres fueron asesinadas y tres personas heridas.

Este martes, un reporte a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre, con las manos atadas y cubierto, cerca de un canal pluvial de la colonia Emiliano Zapata, en la capital del estado.

Jornada violenta en Sinaloa: Asesinan a cuatro personas; hallan cuerpo con mensaje intimidatorio. Foto: Especial.

A la víctima le colocaron un mensaje en una cartulina, sin que las autoridades judiciales pudieran establecer en forma preliminar su identidad, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado, recopilaron datos y testimonios de vecinos sobre este nuevo homicidio.

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En la misma capital del estado, en el fraccionamiento Santa Rocío, dos personas del sexo masculino, identificados como José Rey “N”, de 42 años y Julio César “N” de 50 años, originarios del Estado de México, fueron asesinados con impactos de armas automáticas.

Las víctimas, residentes temporales de una de casa ubicada en la calle Monte Sinaí del fraccionamiento Santa Rocío, fueron asesinados a balazos. El cuerpo de uno de ellos quedó fuera del inmueble.

Jornada violenta en Sinaloa: Asesinan a cuatro personas; hallan cuerpo con mensaje intimidatorio. Foto: Especial.

Mientras que en la ciudad de Mazatlán, una mujer, identificada en forma preliminar como Perla y quien conducía un vehículo Toyota Camry de color rojo, fue atacada a balazos, cuando entraba al fraccionamiento privado Real del Valle.

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Pese a que los vecinos notificaron del atentado a las líneas de emergencia y los paramédicos de la Cruz Roja acudieron con rapidez, estos no lograron salvarle la vida, por lo que se notificó a la Fiscalía General del estado su fallecimiento.

Jornada violenta en Sinaloa: Asesinan a cuatro personas; hallan cuerpo con mensaje intimidatorio. Foto: Especial.

La noche del lunes pasado, en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, dispararon contra un grupo de personas que se encontraban fuera de una tienda de abarrotes, en el ataque dos mujeres perdieron la vida, entre ellas la dueña del negocio y dos hombres y otra mujer resultaron lesionados.

La Fiscalía General del Estado investiga el ataque armado contra un grupo de personas que se encontraban afuera de una tienda de abarrotes en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, en los que perdieron la vida Claudia “N”, propietaria del abarrote y Guadalupe “N”, y tres personas más resultaron heridos de bala

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