Córdoba. Un informe inicial de la Guardia Civil española apunta a la rotura del carril de la vía o a un fallo de la soldadura como principales hipótesis de las causas del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba, sur de ) que causó la muerte de 46 personas y más de 150 heridos.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, se entregó al juzgado que investiga el suceso, y concreta la hora exacta del incidente, pero pone de manifiesto que las cámaras de seguridad "no permiten confirmar cómo se produce, al no observarse el momento de la colisión".

Se indica que el tren Iryo viajaba en dirección Madrid cuando descarriló parcialmente e invadió el sentido contrario con sus coches traseros, mientras que el otro tren siniestrado, el Alvia procedente de Madrid con destino Huelva, cruzó en ese momento a una velocidad exacta de 208 kilómetros por hora y colisionó con los vagones que habían descarrilado.

El informe analiza las distintas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y no descarta de forma definitiva ninguna de las hipótesis analizadas.

La primera de las investigaciones se centra en "un problema en las infraestructuras ferroviarias" con tres derivadas, como pueden ser "un carril o riel de fabricación defectuoso", "una soldadura defectuosa" o el "estado general del conjunto".

Investigan a los maquinistas implicados en el accidente

Por ello, los investigadores han pedido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif, estatal) todos los datos que existan sobre los lotes de rieles usados en el tramo del siniestro, se ha solicitado al juzgado un análisis de cuatro muestras de la soldadura y también se están mirando las traviesas, el balasto, el carril, los clips y más soldaduras de todo el tramo que se renovó.

La segunda de las hipótesis está en que un tren anterior pudiese perder una pieza que a su vez dañase la infraestructura, por lo que se han pedido datos sobre el estado de los trenes que circularon por la zona para ver si se ha perdido alguna pieza o no.

Un accidente por una conducción negligente o imprudente es otra de las hipótesis analizadas y en este supuesto "se investigan a los dos maquinistas implicados en el accidente" cuya actuación pudo influir en el siniestro.

El informe hace referencia a que el maquinista del Alvia falleció en el accidente y a falta de los informes toxicológicos "nada indica a priori" una "actuación anómala" por su parte.

En el caso del maquinista del Iryo tanto las pruebas de alcoholemia como las toxicológicas resultaron negativas.

