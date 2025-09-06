Elsa Aguirre, la estrella de la Época de Oro del cine mexicano reapareció en redes sociales y sorprendió a sus seguidores por aparecer con oxígeno, la actriz, que está por cumplir 95 años el próximo 25 de septiembre, presentó su pagina oficial de Facebook, desde donde dijo, quiere mantenerse cercana a sus fans, compartiendo sus vivencias.

"Para platicarles lo más que yo pueda de aquí hasta que me vaya, lo más que pueda de mi vida, de mis experiencias; sólo teniendo los 95 años me pueden comprender", dijo.

A pesar de tener oxígeno artificial, luce con buen semblante, un tanto emotiva al hablar de su andar artístico y del paso del tiempo.

Admite que en sus tiempos de juventud no sabía ni dónde estaba parada, y ahora, con todo lo que ha vivido, valora lo que ha logrado.

Lleva más de 40 años viviendo en Cuernavaca, donde dijo, espera llegar al final de este ciclo, pues asegura que continuará en otro.

Elsa Aguirre, uno de los rostros más bellos de la Época de Oro del cine mexicano.

Lo que Elsa Aguire le quiere transmitir a sus fans

La actriz que actuó con Pedro Infante, en "Cuidado con el amor" y que engalanó la pantalla grande de los enormes cines de entonces, desea transmitirle a sus seguidores algo muy importante: que siempre hay posibilidades del cambio.

Aguirre, quien practica goya y es vegetariana desde hace muchos años, compartió cómo su Gurú la convenció de ser parte de ello cuando le compartió la importancia de dejar de intoxicar el cuerpo; en este Gurú, Elsa encontró una posibilidad de cambio, y es lo que le gustaría transmitirle a la gente, pues dice: “hay miles de posiblidades".

Desde enero de 2025, la actriz Elsa Aguirre presenta problemas de salud, esto le impidió asistir al funeral de su hermana Alma Rosa, quien vivía, por voluntad, en La Casa del Actor, ubicada en la Ciudad de México.

Alma Rosa, de 95 años falleció mientras dormía, ella y su hermana Elsa Aguirre incursionaron en la actuación gracias a que ganaron un concurso de belleza, ambas tenían un rostro sin igual, de los más hermosos del cine mexicano.

