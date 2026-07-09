El Encuentro Arte, Escuela y Comunidad 2026 se lleva a cabo hoy en el marco de los 20 años de ConArte, que se celebra anualmente en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

El evento es un recorrido histórico por los 20 años que cumple la asociación y se conforma por diversas presentaciones (en dos funciones) que abarcan los resultados del trabajo metodológico realizado en escuelas públicas y en La Nana, explicó Nahui Twomey, coordinadora de ConArte.

"Estamos celebrando 20 años de promover el ejercicio de los derechos culturales de infancias de escuelas públicas de la Ciudad de México y presentando un año de trabajo en La Nana", continuó.

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La coordinadora explicó también que para que los niños puedan participar de las actividades de ConArte, los directivos de las escuelas pueden solicitar el programa ConArte y que la asociación vaya directamente a las escuelas. La otra opción es acercarse a La Nana e inscribirse a los talleres.

En 20 años, ConArte ha beneficiado a más de medio millón de personas, entre niños, jóvenes y adultos.

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