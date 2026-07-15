La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre la renuncia de Ulises Lara López a la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló que corresponde únicamente a la fiscal general, Ernestina Godoy, explicar los motivos de su salida.

La mandataria fue cuestionada sobre la dimisión de Lara López, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, y sobre que presuntamente participaba en investigaciones como la relacionada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“No, no conozco eso, pues le corresponde a la fiscal”, respondió Sheinbaum al ser consultada sobre la salida del funcionario.

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Ulises Lara López, titular de la Fiscalía General en Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Ante preguntas sobre si la renuncia pudo derivar de presiones externas, la Presidenta insistió en que ese tema debe ser aclarado por la propia Fiscalía.

“Lo tiene que explicar la fiscal. No me corresponde a mí evaluar si esta persona, si Ulises, tenía que… o por qué razón salió de la Fiscalía. Pues es un asunto de la Fiscalía”, afirmó.

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