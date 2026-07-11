Ha llegado el momento de conectar con la época antigua de la Ciudad de México en este recorrido por la zona arqueológica de Cuicuilco, donde, si el clima lo permite, será posible ver el atardecer y empaparte de historia.

Este ciudad y centro ceremonial mesoamericano se sitúa al sur de Ciudad de México y es reconocido por su Gran Basamento Circular, una estructura que representa la cosmovisión de la eternidad.

¿Te imaginas ver el atardecer aquí? En Destinos te decimos cómo asistir.

Además de contemplar el atardecer, durante este recorrido podrás conocer la historia de Cuicuilco. Foto: Lugares INAH

Leer también Qué hacer y ver este fin de semana en CDMX

¿Cómo es el recorrido 'Atardecer Arqueológico en Cuicuilco'?

La palabra “Cuicuilco” significa “lugar donde se hacen cantos y danzas”; en la antigüedad, era un centro cívico religioso con pirámides, terrazas, templos, plazas y un sistema hidráulico, construido por la cultura cuicuilca.

Ahí se rendía culto a deidades como Huehuetéotl, el dios del fuego.

[Publicidad]

Uno de los acontecimientos más importantes de esta civilización ocurrió hacia el año 400 d.C., cuando la lava del volcán Xitle cubrió por completo la zona. Tiempo después, sus edificaciones sobrevivientes sirvieron como sedes de rituales y ofrendas.

Por esa riqueza cultural e histórica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha organizado una serie de recorridos para disfrutar del atardecer y conocer a fondo este sitio.

Con la actividad se busca acercar a los visitantes al patrimonio arqueológico del periodo Preclásico en México y comprender el desarrollo de Cuicuilco.

[Publicidad]

El recorrido tiene una duración de 2 horas y abarca cerca de un kilómetro y medio, pasando por puntos como la Gran Pirámide, el Montículo Circular de Peña Pobre, la Pirámide de Tenatongo y el máximo referente de la civilización: el Gran Basamento Circular.

Y, mientras disfrutas la puesta de sol, también puedes conocer datos curiosos de esta ciudad:

El crecimiento y las fases de ocupación del asentamiento de Cuicuilco.

La construcción del Gran Basamento y sus características arquitectónicas y sociales.

La relación de Cuicuilco con otras regiones de Mesoamérica.

La observación de piezas y expresiones artísticas presentes en el museo de sitio.

El recorrido para ver el atardecer en Cuicuilco tiene una duración aproximada de 2 horas. Foto: Lugares INAH

¿Cuándo son los recorridos gratis en Cuicuilco para ver el atardecer?

Este mes de julio, las fechas de la experiencia en Cuicuilco son:

[Publicidad]

Sábado 11

Jueves 16

Viernes 17

Sábado 18

El recorrido es gratuito y comienza en la Explanada del Pino, en punto de las 18:00 horas. Te recomendamos llegar puntual, pues después de esa hora no se permiten más accesos.

¡Ojo! Cada fecha tiene un aforo de 30 participantes como máximo, así que reserva tu lugar cuanto antes al correo cuauhtemoc_alcantara@inah.gob.mx o al número 55 5606 9758. Lleva ropa cómoda, gorra, paraguas y repelente para mosquitos.

La zona arqueológica de Cuicuilco se encuentra en Insurgentes Sur s/n, esquina con Periférico Sur, colonia Isidro Fabela, CDMX.

[Publicidad]

Una manera sencilla de llegar es por la estación Villa Olímpica de la Línea 1 del Metrobús.

El recorrido "Atardecer arqueológico en Cuicuilco" no tiene costo. Foto: Lugares INAH

Si quieres viajar al pasado prehispánico de la CDMX, lánzate a estos recorridos en Cuicuilco y descubre una nueva cara de la capital.

Leer también La obra que revive a Carlota en el Castillo de Chapultepec

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters