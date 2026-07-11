La avena es uno de los cereales más consumidos debido a sus propiedades nutricionales y versatilidad de preparación. Y aunque suele considerarse saludable, no todas las personas pueden beneficiarse de su consumo.

Por ello, antes de integrarla a tu alimentación diaria, te decimos si te encuentras en la lista de grupos que deben evitarla.

¿Qué es la avena?

De acuerdo con la organización El Poder del Consumidor, la avena es un cereal rico en fibra, carbohidratos, vitamina B, magnesio, fósforo, hierro y zinc.

De igual manera, es un elemento popular en el desayuno porque sus nutrientes aportan mayor sensación de saciedad, lo que a su vez previene los antojos constantes.

Entre sus principales beneficios podemos mencionar:

Estabiliza los niveles de azúcar.

Disminuye el colesterol LDL o "malo".

Previene el estreñimiento gracias a su fibra.

Actúa como prebiótico, alimentando a las bacterias saludables.

Ayuda al control del peso porque ofrece mayor saciedad que otros cereales.

La avena es rica en fibra, carbohidratos y minerales, que benefician la salud digestiva. Foto: Unsplash

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¿Quiénes no deberían desayunar avena?

A pesar de sus beneficios, existen personas que son intolerantes a la avena. Un artículo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, escrito por el Dr. Domingo Carrera, señala que principalmente deben evitar consumirlo:

Pacientes con Síndrome del Intestino Irritable, puesto que empeora síntomas como la distención abdominal y los gases.

Pacientes con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, porque provoca dolores estomacales.

Personas con diabetes; el HSN de España informa que al contener hidratos de carbono, aunque sean de bajo índice glucémico, puede aumentar la glucosa, sobre todo combinada con otras frutas o miel.

Pacientes con anemia; particularmente, el salvado de avena es abundante en fibra y esto reduce la absorción del hierro en el intestino, lo que podría dificultar la recuperación en los niveles del mineral.

En personas con intolerancia al gluten, la avena puede empeorar las molestias digestivas. Foto: Unsplash

¿Cómo prevenir molestias digestivas al comer avena?

Como lo mencionamos anteriormente, la avena provoca molestias en pacientes con enfermedades gastrointestinales y, aunque en menor porcentaje, esto también ocurre en el resto de personas.

El principal signo es la formación de gases, que aparecen al comer una gran cantidad del cereal. Por eso, el HSN de España recomienda lo siguiente:

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Comerla en cantidades pequeñas o integrarla de manera gradual, lo que permite monitorear las respuestas del cuerpo.

Remojar la avena en agua o leche antes de su consumo, favoreciendo su digestión.

Hierve la avena de 5 a 10 minutos, puesto que el calor descompone los almidones difíciles de digerir.

Combina con grasas saludables, como frutos secos o semillas de chía.

Acompaña con proteína de otras fuentes, por ejemplo, del yogur.

Una manera de evitar los gases al comer la avena es remojarla en leche o agua previamente. Foto: Unsplash

Antes de integrar este o cualquier otro alimento en tus comidas, acércate con un profesional para verificar que la ingesta sea segura para ti.

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