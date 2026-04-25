Si hablamos de autos potentes, la opción que resalta es el Volkswagen Tera 2026. Este SUV se vende en 3 versiones y es considerado, hasta la fecha, como el más barato de la marca alemana.

¿Quieres conocer sus características y precios? En Autopistas te compartimos los detalles.

Las versiones del Volkswagen Tera son Trendline, Comfortline y Highline. Foto: Volkswagen

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¿Cómo es el Volkswagen Tera 2026?

Uno de los propósitos del Volkswagen Tera 2026 es ofrecer tranquilidad y seguridad en cada viaje. Y de hecho, muestra de ello es la distinción que el Latin NCAP le ha otorgado con 5 estrellas tras pruebas de manejo y choque.

Otro dato es que ofrece dos tipos de motor según la versión. El primero es un 1.6 litros atmosférico, pensado para ser confiable y económico con una potencia cercana a los 109 hp, ideal para un manejo tranquilo en ciudad y sin complicaciones.

Por otro lado, las versiones más equipadas usan un 1.0 litros TSI turbo que, aunque tiene menos caballos (alrededor de 99 hp), destaca por su mejor respuesta gracias al torque, lo que se traduce en una sensación más ágil al arrancar o rebasar, además de mejor eficiencia de combustible.

En particular, cada versión ofrece lo siguiente:

Volkswagen Tera Trendline

Está equipado con un sistema de alarma antirrobo e indicador para el control de los neumáticos; bolsas de aire para pasajeros y conductor; control de asistencia para arranque en pendientes; asistente de frenado de emergencia; central de cerraduras con control remoto; 4 altavoces (pasivos) y 2 para agudos; radio con pantalla táctil de 10"; y llantas de acero 6J x 16.

Volkswagen Tera Comfortline

Cuenta con bolsas de aire para conductor y pasajeros; argollas de sujeción ISOFIX para fijar asientos de niños; auxiliar de estacionamiento; asistente de colisión frontal con freno de emergencia; control de velocidad crucero adaptativo ACC; retrovisor interior con ajuste antideslumbrante; sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Access; radio con pantalla táctil de 10"; 6 altavoces; y llantas de aleación ligera 6J x 16.

Volkswagen Tera Highline

Integra bolsas de aire para los pasajeros y el conductor; sistema de alarma antirrobo; cámara de visión trasera; luz de marcha diurna con activación automática; climatizador con filtro combinado activo; sensor de lluvia; radio con pantalla táctil de 10"; rines de aluminio de 17"; sensores de estacionamiento frontales y trasero; carga inalámbrica e Interfaz USB-C.

El Volkswagen Tera 2026 es el SUV más reciente del fabricante alemán. Foto: Volkswagen

¿Cuál es el Volkswagen Tera 2026 más barato?

La versión más económica es el Volkswagen Tera 2026 Trendline con un precio de $387,990. Mientras que el Comfortline cuesta $428,990 y el Highline: $467,990.

Ahora que conoces cuál es el auto más barato de Volkswagen, elige el que más se ajuste a tus necesidades si estás pensando en estrenar.

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