Del "Barbiecore" al rigor de Runway: la invitación de Anne Hathaway para asistir a las salas de cine con los mejores atuendos

Jóvenes Construyendo el Futuro: el plazo clave que debes esperar para saber si te aceptaron; conoce qué pasa si no quedas

Preinscripciones SEP 2026-2027 en CDMX; fechas, requisitos y cómo registrarse

Temporada de calor 2026: ¿cuándo comienza en México?; lista de estados con temperaturas extremas

Fortnite desata furor con segunda parte de “Kpop Demon Hunters”; conoce fecha y skins reveladas

Durante el mes de febrero, la iniciativa abrió un nuevo periodo de vinculaciones con más de 36 mil espacios de capacitación, donde los aprendices podrán postularse a distintas empresas y centros de trabajo.

Este programa impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va dirigido a los jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni cuentan con un trabajo, ampliando sus oportunidades en el campo laboral y otorgando un apoyo mensual de $9,583 pesos durante los 12 meses que dura la capacitación en los centros de trabajo, además de proporcionar seguro médico del IMSS.

Una de las es la etapa de postulaciones, donde los aspirantes pueden revisar los centros de trabajo disponibles y postularse para contactar a las empresas que evaluará su perfil. Por este motivo, el periodo de vinculaciones es un paso importante que suele generar dudas entre los solicitantes.

Conoce cuales son los requisitos para solicitar el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar
¿Cuánto tiempo debo esperar para saber si fui aceptado en un centro de trabajo?

La duda más común en la época de vinculación, es el tiempo de espera para saber si tu solicitud en una empresa o centro de trabajo fue aceptada con la finalidad de poder aplicar en otro lugar antes de que se cierre la convocatoria.

De acuerdo con información oficial, el centro de trabajo debe enviar una respuesta en máximo cuatro días naturales, contados desde la postulación, esto con la finalidad de optimizar el tiempo del solicitante dentro de la etapa de postulaciones.

A partir del pasado 2 de junio se abrió un nuevo periodo de registros en la plataforma. Foto: Especial
¿Qué pasa si no no fui aceptado por el centro de trabajo?

En caso de no haber obtenido una respuesta de la empresa a la que aplicaste, el sistema libera al postulante para elegir otra opción sin afectar la participación del aspirante durante el periodo de vinculaciones.

