Predial CDMX 2026: Este es el descuento que obtendrás al pagar en febrero; ¡que no se te pase la fecha!

Durante el mes de febrero los contribuyentes podrán ponerse al corriente en los pagos de sus impuestos, pues en apoyo a la economía familiar el Gobierno de la Ciudad de México otorgará un descuento en el pago del predial.

Anteriormente, estos beneficios tributarios aplicaron con un descuento del 8% para quienes pagaron durante enero, sin embargo aún se puede obtener una rebaja en este impuesto.

Aprovecha el descuento en el pago anticipado del predial en CDMX. Foto: Hugo Salvador

¿De cuánto es el descuento al pagar el predial en febrero?

Para quienes realicen el pago de predial durante febrero, el descuento que obtendrán será del 5% y será válido durante todo el mes.

Cabe señalar que adultos mayores de escasos recursos o sin ingresos fijos, madres solteras, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario, huérfanos, pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez, así como personas con discapacidad permanente y personas de 60 años, podrán tener acceso a una cuota fija bimestral de sólo 68 pesos en el pago del predial.

Esta cuota se aplicará cuando el inmueble de uso habitacional no exceda los 2 millones 808 mil 466 pesos, mientras que para las propiedades que excedan dicha cantidad, se les otorgará 30% de descuento.

Descuento febrero. Foto: especial

