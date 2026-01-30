Ibai Llanos lanza video con Fuerza Regida; usuarios afirman que agrupación mexicana estará en la Velada del Año

Por medio de TikTok, el influencer y productor del torneo la Velada del Año, Ibai Llanos se volvió tendencia al compartir un clip en colaboración con la agrupación Fuerza Regida.

Lo que parecía ser un clip de humor usando una de sus canciones más virales, de acuerdo con los internautas, se volvió en una posible pista para la próxima edición de la Velada del Año.

El torneo de box amateur que enfrenta a influencers y streamers de varias nacionalidades, se ha consolidado como uno de los eventos en vivo más vistos durante sus seis ediciones.

Ibai Llanos. Foto: Instagram @ibaillanos

Ibai Llanos lanza video con Fuerza Regida

A pesar de que el video va enfocado a otra de las aficiones de Ibai, con clips del futbolista Christiano Ronaldo, los usuarios elaboraron la teoría de una supuesta pista que indica la presencia del grupo mexicoamericano en la Velada del Año 6.

Esta no sería la primera vez que el evento español apuesta por una presentación del género de banda, pues durante la edición pasada de la Velada del Año, el show de Grupo Frontera fue uno de los más ovacionados.

Mientras se confirman los detalles de la sexta edición, usuarios señalaron que el youtuber lanza pistas previas a la cartelera oficial con los influencers y las estrellas invitadas.

