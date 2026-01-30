¿Quién es Khaby Lame, influencer que vendió derechos para hacer gemelo digital con IA?; trato millonario abre debate en redes

La estrella de TikTok Khaby Lame, con tan solo 25 años acaba de multiplicar su millonaria fortuna al vender su empresa “Step Distinctive Limited” a un conglomerado con sede en Hong Kong llamado Rich Sparkle en un contrato valuado en 975 millones de dólares.

Lo que parecía ser una transacción empresarial, se convirtió en un controversial trato, pues dentro del acuerdo se autorizó a la empresa el uso de imagen, Face ID, su voz y patrones de comportamiento de Khaby Lame con la finalidad de crear un gemelo digital impulsado con Inteligencia Artificial.

De acuerdo con Forbes, el propósito de crear un gemelo de Lame es con fines publicitarios, pues la empresa pretende generar contenido dirigido al comercio digital en formatos multilingües, el cual enmarca el inicio de una nueva era en marketing global con influencers.

Khaby Lame. Fuente: Instagram @khaby00

¿Quién es Khaby Lame?

Khaby Lame es originario de Senegal y desde muy joven emigró a Italia, su imagen se viralizó con gran fuerza en TikTok en el 2020, al ser despedido de su empleo durante la pandemia de Covid-19.

Su estilo se caracteriza por hacer crítica visual a otros videos de trucos innecesarios o complicados, utilizando solo expresiones faciales y gestos manuales, sin necesidad de hablar.

Ante el éxito global de su contenido debido a sus graciosos gestos, comenzó a producir videos caseros que rápidamente atrajeron la atención de millones de usuarios. Uno de sus clips más virales fue donde mostraba cómo pelar una banana de forma simple, en contraste con un método elegante y elaborado, finalizando con un curioso gesto señalando la banana con una expresión de obviedad, el cual se volvió característico en su marca personal y catapultó un trend con réplicas donde se muestra a la gente pelando la fruta.

Otra publicación con amplia difusión fue aquella en la que una mujer intenta recuperar las llaves de su vehículo, accidentalmente dejadas dentro del automóvil junto a su hijo. A través de un enfoque práctico y sin complicaciones, Lame demuestra una solución más sencilla que la original.

Además de su visibilidad en redes sociales, el lado altruista de Khaby Lame destacó por su participación en campañas enfocadas en la protección de los derechos de niños y adolescentes, especialmente en el continente africano, incluso fue reconocido como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF.

