Cuernavaca, Mor. - Trabajadores burócratas en el estado de Morelos iniciaron un movimiento en contra de la iniciativa gubernamental de crear el Instituto de Pensiones, sobre todo porque, afirman, la reforma al artículo 131 de la Constitución Política del Estado podría derivar en un esquema de cuentas individuales para las pensiones.

“Estamos defendiendo las jubilaciones y pensiones. Estamos preocupados por la creación del Instituto de Pensiones y lo que esta reforma causaría en perjuicio para los trabajadores; tenemos una gran incertidumbre”, expresó Wong Balboa, líder del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado.

Frente a las movilizaciones del aparato burocrático, el presidente del Congreso de Morelos, Isaac Pimentel Mejía, desmintió la difusión de información sobre una supuesta aprobación “fast track” al sistema de pensiones. La precisión del legislador presidente se debe a que desde ayer se divulgo en redes sociales que hoy sería aprobada una reforma al sistema de pensiones de las y los trabajadores del Estado.

Lee también Asesinan a dos mujeres dentro de sus viviendas; investigan ambos ataques como feminicidios en Sinaloa

“Es información es falsa. Se reitera que, hasta el día de hoy, no existe en el Congreso del Estado ninguna iniciativa presentada por la persona titular del Poder Ejecutivo que proponga reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos o la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en materia de pensiones”, expuso Pimentel Mejía.

También el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, aseguró que ya informó a un sector de los sindicatos la inexistencia de documentos presentados ante el Congreso del Estado relacionado con reformas en materia de jubilaciones y pensiones.

[Publicidad]

De igual manera, anunció la instalación de mesas de trabajo integradas por representantes sindicales para abordar cualquier inquietud y mantener el diálogo permanente con los trabajadores.

dmrr