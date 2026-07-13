Nación | 13-07-26 | 22:01 |

La informó que en lo que va de 2026, ha aplicado más de 21 millones de dosis de las vacunas doble viral (SR) y triple viral (SRP), como parte de las acciones para mantener protegida a la población frente al .

“Durante la semana epidemiológica 25 de 2026 se confirmaron 101 casos, cifra inferior a los 254 registrados en el mismo periodo de 2025, resultado de las acciones de vacunación, vigilancia epidemiológica y respuesta oportuna implementadas en todo el país”, detalló.

Sin embargo, en 2026 se han registrado 12 mil 154 casos confirmados de sarampión, hasta el pasado 10 de julio, y en comparación, en todo 2025, se confirmaron 6 mil 614 contagios de sarampión, lo que representa el doble en sólo seis meses y medio.

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Por el brote de sarampión en el país, se han registrado 44 muertes: 27 en 2025 y 17 en 2026.

Los fallecimientos se han reportado en 11 estados, la última en Zacatecas, el pasado 9 de julio; en Chihuahua se registraron 21, en Zacatecas 6, Jalisco 5, Ciudad de México 4, Durango 2, Michoacán 1, Chiapas 1, Guerrero 1, Sinaloa 1, Sonora 1 y Tlaxcala 1.

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La dependencia también informó que durante la temporada 2025-2026, aplicó más de 10 millones de dosis contra COVID-19, como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación.

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aov/rmlgv

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