San Mateo Atenco, Méx.- Tres hombres fueron capturados por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por su posible responsabilidad en los delitos de extorsión y despojo contra la propiedad, quienes eran considerados como objetivos prioritarios dentro de la “Operación Restitución”.

Los integrantes de la corporación mexiquense cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Juan Daniel “N”, Luis Gregorio “N” y Jorge Ramón “N” por su posible responsabilidad.

Según la investigación de la FGJEM, el 6 de mayo pasado la víctima, de actividad comerciante, se encontraba en unas canchas deportivas ubicadas en el municipio de San Mateo Atenco, momento en el que arribaron los acusados, quienes le exigieron entregar dos parcelas de las cuales es propietaria.

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Ante la negativa de vender los predios, los sujetos habrían amenazado al comerciante con hacerle daño y a sus familiares, para después retirarse del lugar.

El 12 de mayo, Juan Daniel “N”, Luis Gregorio “N” y Jorge Ramón “N” buscaron de nueva cuenta a la víctima y le ofrecieron 400 mil pesos por las parcelas, pero también se negó a vender o entregar las propiedades; en ese momento, los sujetos se ostentaban como miembros de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.

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El 13 de mayo, en el municipio de Metepec, la víctima se encontraba en una reunión con otros ejidatarios, cuando llegó uno de los investigados y lo jaloneó, además de amedrentar a las demás personas para que se alejaran, ostentándose como integrante de un grupo autodenominado “Los Gordos”.

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones e identificó a los probables responsables, por lo que solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Elementos de la fiscalía cumplimentaron la detención e ingresaron a los tres sujetos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación legal.

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En caso de ser encontrados responsables, podrían alcanzar una condena de hasta 50 años de prisión.

De acuerdo a las indagatorias, los detenidos podrían estar relacionados con tres investigaciones más por diversos ilícitos, por lo que las pesquisas continúan.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a estos sujetos como probables implicados en otro hecho delictivo, sean denunciados

mahc/LL