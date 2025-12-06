El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que a siete años del comienzo del gobierno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dicho partido no tiene nada que celebrar y advirtió que, en cambio, “deberían de pedirle perdón al pueblo de México por incapaces, por ineptos y por brutos”.

En mensaje a priistas del Estado de México (Edomex) cuestionó: “¿qué quieren celebrar estos cínicos, sinvergüenzas y corruptos de Morena?”.

Y agregó: “¿Qué celebran hoy? ¿Más de 230 mil homicidios? ¿Más de 125 mil desaparecidos? ¿Quieren celebrar que están destruyendo este país? ¿Quieren celebrar que la gente no tiene paz y tranquilidad?”

Además, el senador y presidente del PRI preguntó si quieren celebrar que el 60% del territorio del país está controlado por el crimen organizado, que en siete años duplicaron la deuda, que no hay medicamentos ni oportunidades para los jóvenes y las mujeres.

