FGR de Godoy investiga coche bomba en Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

Liga MX: Tigres vs Cruz Azul – EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Apertura 2025

Estalla coche bomba afuera de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 5 muertos y 5 heridos

Atentados con coche bomba: el infame recurso del crimen organizado en México

"Baila morena, baila morena"; arman perreo en mitin de Sheinbaum

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), , afirmó que a siete años del comienzo del gobierno de (Morena), dicho partido no tiene nada que celebrar y advirtió que, en cambio, “deberían de pedirle perdón al pueblo de México por incapaces, por ineptos y por brutos”.

En mensaje a priistas del Estado de México (Edomex) cuestionó: “¿qué quieren celebrar estos cínicos, sinvergüenzas y corruptos de Morena?”.

Y agregó: “¿Qué celebran hoy? ¿Más de 230 mil homicidios? ¿Más de 125 mil desaparecidos? ¿Quieren celebrar que están destruyendo este país? ¿Quieren celebrar que la gente no tiene paz y tranquilidad?”

Además, el senador y presidente del PRI preguntó si quieren celebrar que el 60% del territorio del país está controlado por el crimen organizado, que en siete años duplicaron la deuda, que no hay medicamentos ni oportunidades para los jóvenes y las mujeres.

