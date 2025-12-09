En noviembre pasado se presentó un aumento mensual de 48 mil 525 plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con lo informado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La cifra fue superior a las 24 mil 696 de un año antes, pero inferior a los 106 mil 578 puestos del mismo mes de 2023.

Así, la creación de empleo formal en lo que va del año ascendió a 599 mil 389 plazas, una reducción de 3.2% respecto a lo registrado en los primeros 11 meses de 2024.

Se trata de la menor creación de empleo para un periodo de enero a noviembre desde 2020, cuando en el mismo lapso se destruyeron 369 mil 890 puestos de trabajo. Previo a esa fecha, es la peor creación de empleo desde 2009, cuando en ese plazo se crearon 14 mil 80 empleos.

“Lo anterior es negativo para el panorama del mercado laboral, pues a pesar del efecto positivo del programa piloto de plataformas digitales, los datos de puestos de trabajo siguen mostrando un deterioro significativo en lo que va de 2025, siendo el peor desempeño acumulado desde años en que la economía atravesó por recesiones económicas”, comentaron los especialistas de grupo financiero Base.

Al 30 de noviembre de 2025 había registrados 22 millones 837 mil puestos de trabajo ante el IMSS, nueva cifra récord.

En su intervención en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Zoé Robledo, titular del IMSS, detalló que, del total de puestos de trabajo, 86.7% son permanentes; eso equivale a 19 millones 800 mil empleos estables, la cifra más alta al considerar cualquier mes en la historia del Seguro Social.

También informó que, del total de puestos afiliados al IMSS, 9 millones 229 mil corresponden a mujeres, 40.4% del empleo total. En los últimos 12 meses se han creado 98 mil puestos de mujeres que se han sumado al mercado laboral.

Destacó que el salario base de cotización es reflejo de la calidad del empleo, al ser el salario promedio de personas registradas en el IMSS y que alcanzó 624.90 pesos diarios, un incremento en los últimos 12 meses de 7% para trabajadores afiliados.

Es probable que en todo 2025 se reporte una creación de empleo cercana a 210 mil posiciones laborales, cifra inferior a los 213 mil 993 empleos generados el año pasado, estimó Grupo Base.