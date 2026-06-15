La revista digital de crítica cinematográfica Fósforo UNAM dedica su séptimo número al futbol y revisa algunas cintas sobre este popular deporte, desde títulos icónicos de la cinematografía mexicana como Los nietos de Don Venancio (Joaquín Pardavé, 1944) hasta producciones recientes, como México 86 (Gabriel Ripstein, 2026).

Presentada en el Estadio Olímpico Universitario, este número busca contribuir a la conversación en torno al deporte más popular en el mundo en el marco del Mundial 2026, pues además de los textos críticos escritos por estudiantes de la UNAM, incluye una lista de películas mexicanas que abordan este deporte. El proyecto editorial de la Filmoteca UNAM se ha convertido desde hace un año en un espacio para que estudiantes de la Universidad de distintas disciplinas desarrollen su voz crítica.

Erick Estrada, coordinador editorial de la revista Fósforo UNAM, comentó que, como en cada número, los textos de la actual entrega van más allá del comentario inmediato que hoy en día predomina en las redes sociales. “Lo que la revista está buscando es una crítica cinematográfica del siglo XXI, alejarnos de lo que están haciendo en redes sociales y de lo que está haciendo la comentocracia, alejarnos de la opinión rápida, fugaz y darle a la gente oportunidad de dialogar a partir del cine”, comentó a EL UNIVERSAL.

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“La comentocracia le ha hecho muchísimo daño a la apreciación cinematográfica en general y ha demeritado mucho el trabajo que estos chicos y estas chicas están demostrando que cuesta trabajo, que tiene sentido, que tiene fundamentos y sobre todo que tiene futuro”, señaló.

Por su parte, Hugo Villa Smythe, director de la Filmoteca UNAM, comentó durante la presentación de la revista, que la edición busca convertirse en una guía para los espectadores que durante las próximas semanas se reencontrarán con películas relacionadas con el futbol en canales de televisión y plataformas de streaming, a propósito de la cobertura mundialista. “Está padre que reboten por ahí y que de repente digan, ‘Ah, mira, alguien vio esas películas y alguien habló y escribió sobre esas películas'”, declaró.

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En esta edición, uno de los textos que se incluye está dedicado al documental Tan cerca de las nubes (México, 2023), dirigido por Manuel Cañibe, que habla del primer equipo de futbol femenil mexicano que participó en los dos primeros campeonatos mundiales de esa rama en el mundo. Escrito por Berenice Cedillo Varela, integrante de la tercera generación de Fósforo UNAM, el texto recuerda la hazaña que estas 17 mujeres lograron en el subcampeonato ante la final con Dinamarca, realizado en el Estadio Azteca en 1971. La autora del texto comentó que, a pesar de no ser una conocedora del futbol, al ver el documental entendió las pasiones que provoca este deporte en la gente.

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También presente en el evento, la futbolista Natalia Vázquez, capitana del equipo femenil UNAM, invitó al público a leer la revista, sea aficionado o no, pues consideró que el diálogo entre cine y futbol que propone es amplio y diverso.

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El número 7 de la revista se puede consultar en la página de la Filmoteca UNAM:

https://revistafosforo.filmoteca.unam.mx/

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