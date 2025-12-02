Desde hace un mes, EL UNIVERSAL cuenta con la sección “Folletos y ofertas”, un espacio que reúne las promociones actuales de las principales tiendas del país. La herramienta se ha convertido en una opción para los lectores que buscan planear compras, comparar precios y consultar catálogos de manera rápida y centralizada, sin tener que visitar múltiples plataformas.

Conoce “Folletos y Ofertas”, la nueva sección de EL UNIVERSAL para encontrar ofertas confiables y seguras

En este sitio se concentran los folletos digitales de supermercados, clubes de precio, tiendas departamentales y comercios especializados. Entre las cadenas disponibles se encuentran Walmart, Soriana, Chedraui, Sam’s Club, City Club, Costco, Bodega Aurrera, Office Depot, Home Depot y otras tiendas que publican sus rebajas semana a semana. El acceso está disponible en: https://folletos.eluniversal.com.mx/tiendas

La sección destaca por su facilidad de navegación y porque organiza las promociones por tienda, por fecha y por tipo de producto. Esto permite a los usuarios revisar ofertas de despensa, electrónica, artículos de ferretería, línea blanca, tecnología, ropa, muebles, productos de temporada, juguetes y más, dependiendo del catálogo vigente de cada establecimiento.

Esta nueva sección fue desarrollada en colaboración con Publitas, una empresa neerlandesa pionera en la creación de plataformas de folletos digitales interactivos. Su tecnología ha transformado la manera en que los usuarios descubren y comparan productos en línea, sustituyendo el modelo tradicional de catálogos impresos por herramientas más dinámicas, intuitivas y visuales.

Foto: Canva

Gracias a este soporte tecnológico, los folletos pueden explorarse como si se tratara de una revista digital. Cada página mantiene la calidad visual original y permite identificar productos y precios con claridad. Además, los usuarios pueden navegar entre distintas tiendas sin abandonar la plataforma de El Universal, lo que agiliza la toma de decisiones al momento de planear una compra.

Uno de los beneficios más destacados de “Folletos y ofertas” es la posibilidad de consultar promociones de distintas tiendas en el mismo día. Esto facilita comparaciones que, de otra manera, requerirían visitar sitio por sitio o acudir físicamente a cada establecimiento. Para muchos consumidores, esta centralización se traduce en ahorro de tiempo, mejor organización del gasto y la oportunidad de aprovechar descuentos semanales o mensuales que podrían pasar desapercibidos.

La sección también permite visualizar las fechas de vigencia de cada folleto, lo cual es útil para anticipar compras o verificar si una oferta sigue activa. De igual forma, los catálogos se actualizan constantemente conforme cada tienda publica nuevo contenido, asegurando información vigente.

Con esta integración, EL UNIVERSAL se alinea a la tendencia global del retail digital, donde los catálogos interactivos se han convertido en una herramienta clave para consumidores que buscan optimizar sus compras y acceder a promociones desde cualquier dispositivo.