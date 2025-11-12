EL UNIVERSAL, el Gran Diario de México, presenta “Folletos y Ofertas”, una nueva sección digital pensada para reunir las mejores promociones, descuentos y lanzamientos de marcas reconocidas, todo en un solo lugar y con la confianza de una de las plataformas informativas más importantes del país.

Esta nueva sección fue desarrollada en colaboración con Publitas, empresa neerlandesa pionera en la creación de plataformas de folletos digitales interactivos que transforman la manera en que las personas descubren y comparan productos en línea. Gracias a esta alianza tecnológica, EL UNIVERSAL ofrece una experiencia de navegación moderna, dinámica y accesible desde cualquier dispositivo.

Disponible ya en esta herramienta busca facilitar la experiencia de compra de los lectores al ofrecer folletos digitales actualizados con las ofertas más recientes de tiendas como Walmart, Home Depot, Elektra, Muebles Dico y muchas más.

Todo en un solo clic

“Folletos y Ofertas” permite consultar catálogos, comparar precios y descubrir promociones exclusivas, sin necesidad de saltar entre distintas páginas o aplicaciones.

Los usuarios pueden acceder desde su computadora o dispositivo móvil y navegar por categorías de productos que incluyen hogar, tecnología, supermercados, moda y entretenimiento.

La confianza del Gran Diario de México

A diferencia de otros sitios de descuentos, esta sección se distingue por la curaduría y respaldo de EL UNIVERSAL, garantizando información verificada y una experiencia de navegación segura.

“Queremos que nuestros lectores encuentren en un solo lugar todas las oportunidades de ahorro, con la confianza que caracteriza al Gran Diario de México”, destaca el equipo editorial responsable del proyecto.

Foto: Especial

Promociones, lanzamientos y más

Cada semana se actualizarán los folletos digitales con:

Nuevos lanzamientos

Descuentos especiales

Promociones exclusivas de temporada

Además, el sitio incorpora un buscador inteligente que permite filtrar por marca o categoría, haciendo más fácil encontrar las mejores ofertas disponibles.

Escanea, entra y ahorra

Para acceder de forma directa, los lectores pueden escanear el código QR disponible en las piezas promocionales o visitar folletos.eluniversal.com.mx.En segundos podrán explorar las promociones activas, planear sus compras y aprovechar descuentos únicos sin salir del ecosistema digital de EL UNIVERSAL.

Un paso más en la transformación digital de EL UNIVERSAL

Con “Folletos y Ofertas”, EL UNIVERSALcontinúa fortaleciendo su estrategia de innovación y servicio digital, acercando a los lectores no solo información, sino herramientas prácticas para su día a día.

Porque hoy, estar bien informado también significa comprar mejor.