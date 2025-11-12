Más Información
Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings
Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado
Hackean páginas de "Madres Buscadoras de Sonora" en varios estados; Ceci Flores denuncia nuevas amenazas y represión
Frente frío 14 llega a México este jueves; se esperan fuertes lluvias y temperaturas bajas en zonas serranas
Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen
Fiscal de Oaxaca vincula asesinato de la menor Noelia Daylen y tres adultos en Juchitán con disputa entre grupos criminales
EL UNIVERSAL, el Gran Diario de México, presenta “Folletos y Ofertas”, una nueva sección digital pensada para reunir las mejores promociones, descuentos y lanzamientos de marcas reconocidas, todo en un solo lugar y con la confianza de una de las plataformas informativas más importantes del país.
Esta nueva sección fue desarrollada en colaboración con Publitas, empresa neerlandesa pionera en la creación de plataformas de folletos digitales interactivos que transforman la manera en que las personas descubren y comparan productos en línea. Gracias a esta alianza tecnológica, EL UNIVERSAL ofrece una experiencia de navegación moderna, dinámica y accesible desde cualquier dispositivo.
Disponible ya en esta herramienta busca facilitar la experiencia de compra de los lectores al ofrecer folletos digitales actualizados con las ofertas más recientes de tiendas como Walmart, Home Depot, Elektra, Muebles Dico y muchas más.
Todo en un solo clic
“Folletos y Ofertas” permite consultar catálogos, comparar precios y descubrir promociones exclusivas, sin necesidad de saltar entre distintas páginas o aplicaciones.
Los usuarios pueden acceder desde su computadora o dispositivo móvil y navegar por categorías de productos que incluyen hogar, tecnología, supermercados, moda y entretenimiento.
La confianza del Gran Diario de México
A diferencia de otros sitios de descuentos, esta sección se distingue por la curaduría y respaldo de EL UNIVERSAL, garantizando información verificada y una experiencia de navegación segura.
“Queremos que nuestros lectores encuentren en un solo lugar todas las oportunidades de ahorro, con la confianza que caracteriza al Gran Diario de México”, destaca el equipo editorial responsable del proyecto.
Promociones, lanzamientos y más
Cada semana se actualizarán los folletos digitales con:
- Nuevos lanzamientos
- Descuentos especiales
- Promociones exclusivas de temporada
Además, el sitio incorpora un buscador inteligente que permite filtrar por marca o categoría, haciendo más fácil encontrar las mejores ofertas disponibles.
Escanea, entra y ahorra
Para acceder de forma directa, los lectores pueden escanear el código QR disponible en las piezas promocionales o visitar folletos.eluniversal.com.mx.En segundos podrán explorar las promociones activas, planear sus compras y aprovechar descuentos únicos sin salir del ecosistema digital de EL UNIVERSAL.
Un paso más en la transformación digital de EL UNIVERSAL
Con “Folletos y Ofertas”, EL UNIVERSALcontinúa fortaleciendo su estrategia de innovación y servicio digital, acercando a los lectores no solo información, sino herramientas prácticas para su día a día.
Porque hoy, estar bien informado también significa comprar mejor.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]