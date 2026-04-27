Se necesitan más de 150 años para poder identificar los cerca de 75 mil cuerpos que permanecen como desconocidos en México. "Vivimos en una apoteosis, una barbarie forense", señaló el criminalista y abogado José Carlos Hernández.

Este 26 de abril, se celebró el primer Congreso Nacional Multidisciplinario en Búsqueda de Personas, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, organizado por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

"No hay recursos suficientes en materia de medicina forense para la identificación, se han rasurado los recursos en todas las oficinas y fiscalías", acusó el especialista en Investigación Criminal, quien a los ocho años se convirtió en víctima indirecta de la desaparición de su padre.

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Criminalista y abogado José Carlos Hernández en el Congreso Multidisciplinario de búsqueda de personas. FOTO: BRENDA MARTINEZ/EL UNIVERSAL

De acuerdo con el biólogo y criminalista Daniel de la Barrera, desde hace 17 años México ha iniciado esfuerzos para crear una gran base de datos genéticos para la identificación, pero la homologación se ha complejizado debido a que esta disciplina evolucionó de manera desigual en el país.

Por lo que las más de 4 mil fosas localizadas en la República Méxicana, representan un gran reto, esto explicó el genetista, porque no todos los restos óseos son viables para obtener ADN.

“Cuando los colectivos de buscadoras localizan restos tienen la esperanza de encontrar a sus desaparecidos, sin embargo, debido a las condiciones, puede que la muestra esté muy contaminada o tan degradada que no hay marcadores viables. Por eso de manera ética se determina así: ‘perfil no concluyente, no sirve’, pero es muy difícil porque esperan una respuesta positiva”, señaló.

Más de 4 mil fosas localizadas en México, representan un gran reto. FOTO: BRENDA MARTINEZ/EL UNIVERSAL

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Por su parte, la odontóloga forense Joseline Narvaez aclaró que la dentadura es una de las formas de identificación humana más importantes. “Quien diga que con los dientes no se puede hacer un análisis genético no está actualizado. De ellos se puede sacar mucha información desde cómo era la mordida, el tipo de rostro, si tuvo algún tratamiento, hasta la edad más cercana”, subrayó.

Desde Coahuila, Leticia Verastegui, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), vino para conocer los avances forenses, ya que lleva 16 años buscando a su hermano Antonio, desaparecido desde el 24 de enero del 2004. Denunció que en dicho estado, los restos suelen ser hallados sin los dientes lo que imposibilita, todavía más, su identificación.

Otra preocupación de las buscadoras es que el Centro Regional para la Identificación Humana (CHRI) de Coahuila no les ha dado respuesta respecto a los cientos de restos localizados previamente y ha iniciado una serie de operativos para hallar más. “Tenemos miedo de que sólo se convierta en un centro de almacenamiento”, dijo.

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Acusó que de las 90 familias que integran FUUNDEC, ninguna ha obtenido información o resultados sobre sus desaparecidos. “En el caso de mi hermano, ni siquiera nos han dicho cuál fue la causa, tenemos a policías estatales involucrados y no hay ningún detenido. Las investigaciones siguen igual que hace 15 años, pero no hay avances. Queremos resultados de por qué se los llevaron, ¿dónde están?, ¿quién se los llevó?”, cuestionó.

Emanuel Adrián Jiménez, consejero nacional del Sistema Nacional de Búsqueda, reconoció que hace falta mucho por hacer en materia de desaparición, pero “se han dado pasos firmes”. Consideró que es importante realizar mesas de diálogo para acercar la medicina forense con las familias y así conozcan sus derechos, además que las dependencias y fiscalías se involucren para lograr una entrega de restos digna.

Respecto al tema sobre que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU propuso llevar a la Asamblea General el caso de México, afirmó que es necesario que las familias sean escuchadas. “Hay que hacer una comparativa de los avances que ha tenido nuestro país, para tener una mejor óptica”, declaró.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU propuso llevar a la Asamblea General el caso de México, afirmó que es necesario que las familias sean escuchadas. FOTO: BRENDA MARTINEZ/EL UNIVERSAL

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Los expertos forenses sugirieron que, en medio de la crisis por desaparición, las familias, siempre de manera consensuada, deberían guardar algunas cosas que podrían facilitar su identificación. Las radiografías de dientes o cualquier otra del cuerpo. "No las tiren, podrían servir".

Adrián Israel Velázquez, médico legista, aseveró que en México la impunidad es del 99%, ante ellos recomendó tomar fotografías de tatuajes, cirugías y hasta conocer el número de serie si se colan implantes; luego que las envíen a quien más confianza le tengan, en caso de ser necesario. "Todo esto abona durante una búsqueda", afirmó.

A pregunta expresa sobre si sirve el cabello o cual es la mejor forma de obtener ADN en caso de ser necesario, el genetista Daniel de la Barrera explicó que se puede tomar una muestra de raspado bucal con un hisopo en solución de conservación y se guarda la muestra en el congelador, la cual puede durar hasta 5 años. “Se oye muy tétrico pero es una propuesta emergente, que debe ser manejada de manera individual porque no hay una ley que regule las bases de información genética. Es una solución ilógica para problemas reales”, subrayó.

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Congreso Multidisciplinario de búsqueda de personas. FOTO: BRENDA MARTINEZ/EL UNIVERSAL

Salud mental de las buscadoras

En medio de este panorama, la doctora en psicología Michelle Ovadia, resaltó que la salud mental de las personas buscadoras se ve vulnerada de diversas maneras, pero muy pocas reciben atención. En un inició cuando un familiar desaparece las personas pueden atraversar por ansiedad, insomnio, hipervigilancia, culpa y pensamientos intrusivos.

“Experimentan una desesperanza dolorosa pues no dejan de esperar, pero tampoco pueden sostener lo que esperan y comienza un duelo ambiguo. En este, no pueden aceptar la muerte y tampoco pueden sostener la esperanza. Crean una especie de altar por si esa persona vuelve, encuentre todo como lo dejó”, comentó.

Ovadia explicó que el proceso de duelo que vive una persona buscadora es diferente, porque este se alarga, “a veces cuando decide comenzar a cerrar, viene la fiscalía y les dice: encontramos un indicio’. Y el proceso vuelve a empezar”.

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cdm