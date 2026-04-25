Yolanda Andrade compartió su sentir por las desapariciones en México, la inseguridad y la corrupción, la conductora, quien desde enero no ha regresado a grabar a su programa "Montse & Joe" debido a que no se ha sentido bien de salud, reflexionó sobre cómo percibe el país y le mandó un mensaje a los servidores públicos, a los ciudadanos mexicano y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Andrade, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), confesó que se siente sensible por su enfermedad, y que no quiere dejar pasar el momento para expresarse sobre lo que ocurre en el país y sobre el dolor de las madres que tienen extraviado a un hijo.

"¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está las autoridades? ¿Por qué, Dios mío, permiten tanta corrupción, tanta injusticia? No piensan en el corazón de esas madres desesperadas?", preguntó llorando frente a la cámara de su celular.

Yolanda, de 54 años, cuestionó directamente a la Presidenta de México sobre su actuar ante el preocupante panorama nacional.

"Señora presidenta Claudia Sheinbaum, mucho gusto, me presento, yo como ciudadana mexicana y amo a mi país y lo presumo con mucho orgullo por todos lados y más a mi querido Culiacán que está bien lastimado, que le robaron a la infancia las salas para salir a caminar, los plebes andar en bicicleta. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa, señor?", cuestionó.

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Yolanda continuó dirigiéndose a la Presidenta de México y pidiéndole que sacara las garras ante la situación de urgencia que vive el país:

"Señora, póngase los pantalones. Póngase los pantalones, Claudia. Sí, como mujeres, porque somos más que otros cabrones. Saque la garra", pidió.

La conductora también le pidió ayuda al gobernador Rubén Rocha Moya para que se reabra el caso de los tres desaparecidos de las quintas, donde tiene que ver su medio hermano Romel Andrade.

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¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre los mexicanos?

Yolanda se mostró orgullosa de su país, México, pero lamentó que se va a morir sin que las cosas cambien, por lo que hizo un llamado a que entre todos los mexicanos cambiemos las cosas, y exista una preocupación por las infancias, por lo que se les va a dejar.

"Y me voy a morir con esta tristeza tan grande de que este México, este país tan generoso con con la gente que viene del extranjero. Mexicanos, vamos, por favor, todos. Cuidemos nuestra casa, pensemos en la juventud, en los niños, que vamos a dejar. No se te cae la cara de vergüenza, no pueden hacer nada. ¿Dónde están los servidores públicos?"

Yolanda Andrade reapareció en redes hace unos días. La conductora padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e incurable que afecta las neuronas motoras, provocando debilidad muscular severa, dificultades para hablar y movilidad reducida.

Reiteró su llamado a la unión de los mexicanos, a no ser la generación de la vergüenza, y se disculpó porque la emoción le ganó.

"Vamos a unirnos México. Podemos. No vamos a ser la generación de la vergüenza. No lo vamos a permitir. Tengo mucha fe en ti. En ti, hermano mexicano. En ti. Que Dios los bendiga a todos. Gracias de verdad. Gracias por su tiempo. Me ganó la emoción porque esto no puede, no lo podemos permitir. No podemos ser la generación de la vergüenza. por favor".

Hace unos días, Yolanda le dedicó un mensaje de cariño y agradecimiento a su amiga de toda la vida y expareja Montserrat Oliver.

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