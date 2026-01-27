Yolanda Andrade reapareció muy sonriente y platicadora luego de su regreso a "Montse & Joe", la conductora volvió a las grabaciones del programa tras varios meses de ausencia, durante este tiempo reveló que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad degenerativa neuromuscular progresiva y mortal que destruye las motoneuronas, provocando debilidad muscular, parálisis progresiva y dificultades para hablar, tragar y respirar.

Andrade se mostró con ánimos y reveló que en su reciente cumpleaños 54 no pidió ningún deseo, sólo agradeció estar viva y las bendiciones que tiene en su vida, negó lo negativo que se ha dicho de su hermana Marilé, por el contrario, le agradeció públicamente todo lo que ha hecho por ella.

Yolanda reapareció con su amiga y expareja Montserrat Oliver, quien le dio ánimos para seguir adelante a pesar de pronóstico que no es muy alentador; Yolanda bromeó e incluso dijo que no sabía que Verónica Castro, quien asegura fue su pareja sentimental en el pasado, se encontraba delicada de salud.

Seguidores de Yolanda celebraron su regreso a "Montse & Joe" y aplaudieron que haya recuperado el tono de su voz casi en la totalidad; Andrade recibe atención médica y oraciones al por mayor de seguidores que a través de redes y de manera presencial, le desean que recupere el bienestar; fue hace casi tres años que los malestares empezaron a inquietar a la conductora.

Tras pasar las fiesta de fin de año con su familia, Yolanda Andrade se reinió con sus excompañeras de "Netas Divinas" en medio de la preocupación por su salud, sin embargo, dijo que en medio de los días difíciles, también hay días buenos.

