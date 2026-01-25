Mientras su estado de salud sigue siendo tema de preocupación pública, Yolanda Andrade reapareció en redes sociales junto a sus excompañeras del programa "Netas Divinas".

El momento fue dado a conocer por Isabel Lascurain, integrante de Pandora, a través de una publicación en las que no solo agradeció el tiempo compartido, también aseguró que la reunión estuvo llena de amor y nostalgia.

"¡Que tarde más hermosa vivimos ayer! Nos juntamos 'Las Netas' después de cuatro años, estuvimos felices, hubo risas, recuerdos, lágrimas, abrazos y mucho, mucho amor", escribió Isabel en su cuenta de Instagram.

Lee también Yolanda Andrade muestra en fotos el deterioro físico que ha sufrido por la Esclerosis Lateral Amiotrófica

En las imágenes también aparecen Consuelo Duval, Luz María Zetina, Gloria Calzada y Alessandra Rosaldo, las mismas que en 2006 estrenaron el famoso programa de Unicable.

Junto a la serie de fotografías, Lascurain también compartió en un video en el que se les puede ver orando, y Yolanda aprovechó el momento para dedicar unas palabras a sus amigas:

"Gracias señor por estos momentos, por la amistad, por el amor, por la lealtad, por todo lo que hemos vivido juntas. Gracias amigas queridas", se le oye decir a la conductora.

Por su parte, la intérprete de "Cómo te va mi amor" se dijo especialmente emocionada por la mejoría que Andrade ha mostrado luego de que semanas atrás permaneciera hospitalizada por la Esclerosis Lateral Amiotrófica que padece.

"Estos son los momentos que bendigo con toda el alma, tenernos cerca, abrazar Yolanda y verla tan bien. Está amistad es una historia de amor preciosa. Las adoro niñas, siempre juntas".

Según las famosos, el reencuentro que ocurrió el pasado 22 de enero, no fue una simple casualidad, sino que se hizo a petición de la misma Yolanda quien quería reunir a sus excompañeras.

Aunque muchos usuarios aplaudieron este bonito gesto, otros lamentaron que en la reunión no haya sido incluida Martha Figueroa, quien también formó parte del elenco original.

Lee también Yolanda Andrade y otros famosos que sufren ELA, padecimiento degenerativo