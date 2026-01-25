Más Información

El concierto de Harry Styles y los lentes oscuros de Macron, en los memes de la semana

El concierto de Harry Styles y los lentes oscuros de Macron, en los memes de la semana

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Del año dorado al Anschluss trumpiano

Del año dorado al Anschluss trumpiano

La barba de mi padre me da alergia, un cuento de Antolina Ortiz Moore

La barba de mi padre me da alergia, un cuento de Antolina Ortiz Moore

Nogales-Tucson: donde todo parece tan normal y a la vez no lo es

Nogales-Tucson: donde todo parece tan normal y a la vez no lo es

Mientras su estado de salud sigue siendo tema de preocupación pública, reapareció en redes sociales junto a sus excompañeras del programa "Netas Divinas".

El momento fue dado a conocer por Isabel Lascurain, integrante de Pandora, a través de una publicación en las que no solo agradeció el tiempo compartido, también aseguró que la reunión estuvo llena de amor y nostalgia.

"¡Que tarde más hermosa vivimos ayer! Nos juntamos 'Las Netas' después de cuatro años, estuvimos felices, hubo risas, recuerdos, lágrimas, abrazos y mucho, mucho amor", escribió Isabel en su cuenta de Instagram.

Lee también

En las imágenes también aparecen Consuelo Duval, Luz María Zetina, Gloria Calzada y Alessandra Rosaldo, las mismas que en 2006 estrenaron el famoso programa de Unicable.

Junto a la serie de fotografías, Lascurain también compartió en un video en el que se les puede ver orando, y Yolanda aprovechó el momento para dedicar unas palabras a sus amigas:

"Gracias señor por estos momentos, por la amistad, por el amor, por la lealtad, por todo lo que hemos vivido juntas. Gracias amigas queridas", se le oye decir a la conductora.

Por su parte, la intérprete de "Cómo te va mi amor" se dijo especialmente emocionada por la mejoría que Andrade ha mostrado luego de que semanas atrás permaneciera hospitalizada por la Esclerosis Lateral Amiotrófica que padece.

"Estos son los momentos que bendigo con toda el alma, tenernos cerca, abrazar Yolanda y verla tan bien. Está amistad es una historia de amor preciosa. Las adoro niñas, siempre juntas".

Según las famosos, el reencuentro que ocurrió el pasado 22 de enero, no fue una simple casualidad, sino que se hizo a petición de la misma Yolanda quien quería reunir a sus excompañeras.

Aunque muchos usuarios aplaudieron este bonito gesto, otros lamentaron que en la reunión no haya sido incluida Martha Figueroa, quien también formó parte del elenco original.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]