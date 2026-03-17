Más Información

"Alba", en busca de una nueva educación sentimental

"Alba", en busca de una nueva educación sentimental

Cierra la Feria del Libro de Coyoacán con 360 mil visitantes y 40% más ventas

Cierra la Feria del Libro de Coyoacán con 360 mil visitantes y 40% más ventas

La España de finales del siglo XVIII, en obra inédita de los Machado

La España de finales del siglo XVIII, en obra inédita de los Machado

Sor Juana y la infanta Margarita, en un poema

Sor Juana y la infanta Margarita, en un poema

Emerge del Templo Mayor ofrenda monumental para inframundo marino

Emerge del Templo Mayor ofrenda monumental para inframundo marino

Rescatan autoras de obras infantiles

Rescatan autoras de obras infantiles

Ni en los momentos más difíciles, se ha apartado de y, si bien, la conductora reconoce que acompañar a "Joe", en la enfermedad, no ha sido nada sencillo, no piensa apartarse de ella, pues es una de años las que las precede y que las sigue manteniendo unidas.

"" fue captada en su llegada al aeropuerto de la CDMX, luego de su estancia temporal en Monterrey, donde condujo el exitoso concepto "Ring Royale".

Satisfecha por el resultado del espectáculo, creado por Poncho de Nigris, Oliver volvió a la ciudad para retomar sus compromisos cotidianos, entre ellos, las grabaciones de "Montse & Joe", el programa que coconduce con Andrade.

Lee también:

Fue a propósito de la salud de Yolanda, diagnosticada con la enfermedad de ELA, , que "Venga la alegría" cuestionó a Oliver acerca del proceso que su colega ha atravesado, ya no sólo desde que supo cuál era la enfermedad que la aquejaba, sino desde el 2023, cuando un la llevó a ser hospitalizada; a partir de ese momento, su vida cambió de forma radical.

En ese tenor, "Montse" mostró admiración por el talente con que "Joe" se ha enfrentado a la adversidad.

"Imagínate cómo se siente, más -además- te digan que tienes dos enfermedades incurables".

Lee también:

Bromista, como suele ser, confesó que, en el camino, ha tenido que enfrentarse a situaciones no gratas, debido a lo dificultoso que es lidiar con una enfermedad y los circunstancias que desencadenan. Sin embargo, la magnitud que alcanza el amor e incondicionalidad que siente por "Joe" es tal, que nada de eso la he hecho desistir y afirma que no habrá manera en que deje de estar presente para su amiga.

"(La apoyo) estando ahí, (no la he dejado) ni la dejaré, pero también me han tocado catorrazos por estar ahí, pero, ni modo, es parte de", dijo para lanzar una carcajada después.

Antes de la amistad entrañable que las une hoy, en los noventa, sostuvieron un noviazgo quese prolongó por una década y, a pesar de que, en principio, fue complicado para ambas sobrellevar la ruptura, siguieron trabajando juntas en "Las hijas de la madre Tierra", eso las llevó a unirlas aún más y convertirlas en colaboradoras pues, todos estos años, han seguido conduciendo juntas en diferentes proyectos como "MoeJoe" y, más recientemente, en "Montse & Joe", programa que presiden desde 2018 y hasta la actualidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso por “una crisis de salud”: “Estoy muy mal” . Foto: Instagram

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso por “una crisis de salud”: “Estoy muy mal”

Christian Nodal revela demanda contra Cazzu por su hija Inti tras ser acusado de “deudor alimentario”. Foto: Instagram/AFP

Christian Nodal revela demanda contra Cazzu por su hija Inti tras ser acusado de “deudor alimentario”

Princesa Diana quería que Harry fuera rey y no William: la revelación que sacude a la realeza. Foto: AP

Princesa Diana quería que Harry fuera rey y no William: la revelación que sacude a la realeza

Odiseo Bichir se quiebra al hablar del accidente de su hijo José Ángel Bichir: “No estoy en condiciones”. Foto: instagram @joseangelbichir

Odiseo Bichir se quiebra al hablar del accidente de su hijo José Ángel Bichir: “No estoy en condiciones”

Candice Swanepoel arrasa con sesión en el bikini ideal para la primavera. Foto: AP

Candice Swanepoel arrasa con sesión en el bikini ideal para la primavera

[Publicidad]