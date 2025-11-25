El próximo martes 16 de diciembre, Saskia Niño de Rivera Cover, activista, autora y columnista de esta casa editorial, participará en la charla exclusiva para suscriptores de EL UNIVERSAL titulada “Infancias y sicariato en México”.

El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de EL UNIVERSAL, ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, a las 18:00 horas.

¿Quién es Saskia Niño de Rivera?

Saskia es cofundadora de Reinserta, organización sin fines de lucro enfocada en mejorar la seguridad en México mediante el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que han crecido en contextos de violencia, así como a mujeres y menores que nacen o viven en prisión. También impulsan programas de reinserción para adolescentes en conflicto con la ley y acciones legales en casos de encarcelamientos injustos.

Es host del pódcast “Penitencia”, donde entrevista a personas privadas de su libertad para compartir sus historias. Además, forma parte del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por la delincuencia organizada y es miembro del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Como autora, cuenta con seis libros publicados, entre ellos Un sicario en cada hijo te dio, Maldita entre todas las mujeres, No es No y su obra más reciente: “Esta Soy”.

Por qué importa esta conversación

De acuerdo con datos de Reinserta, 7 de cada 10 adolescentes en internamiento reclutados por el crimen organizado realizaron actividades de sicariato.

En el marco del Día Internacional en contra de la Delincuencia Organizada, la organización presentó el manual “¿Cómo no ser un niño sicario?” en el Papalote Museo del Niño, una guía de prevención que busca ser adoptada a nivel nacional.

La vocera subrayó que el reclutamiento infantil debe entenderse como un problema estructural y comunitario, y urgió al Legislativo a tipificar este delito, ya que actualmente no existe ninguna persona procesada por reclutar a un menor de edad.

¡Da clic aquí para apartar tu lugar!

